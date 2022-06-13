梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

▲週三、四各地降雨機率高。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

隨著梅雨鋒面北移，今明兩日天氣穩定炎熱，明日可能出現36度以上高溫，週三、四受到鋒面靠近影響，各地降雨機率又會提高，西半部不定時有短暫陣雨或雷雨，下午過後的雷陣雨也會較為旺盛，週五鋒面遠離，天氣再度趨穩回暖。

氣象局技正羅雅尹表示，今日鋒面北移，受到西南風影響，白天氣溫回升，多數地區都有32到34度高溫，大台北盆地36度、花東縱谷及台東地區還有38度高溫。

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明日天氣仍是以高溫及午後雷陣雨為兩大重點，全台高溫都可達32到34度，大台北盆地35度、花東縱谷有焚風局部地區可達36度以上。

▲近兩日各地天氣回穩，可見陽光。（圖／記者屠惠剛攝）

明日午後雷陣雨較今日略多，雨區包括各地山區、北部及東北部山區，山區可能有局部大雨。另西南風影響下，中南部沿海在清晨也有零星降雨。

週三、四北方鋒面逐漸往台灣靠近，白天高溫略降3到4度，不過仍有30度以上，西半部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨發展旺盛，靠近山區有局部大雨。

週五鋒面北移，到下週一各地天氣趨穩且炎熱，中南部、東南部因西南風影響不定時有局部短暫陣雨，其他地區則有午後雷陣雨。因天氣放晴，溫度也會回升，感受上較為悶熱。