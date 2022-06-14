梅雨鋒面明又來了！雨彈「連炸2天」雨區出爐　這天起放晴熱爆

▲梅雨鋒面明天起接近台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣悶熱，明後兩天受到梅雨鋒面靠近影響，西半部不定時有陣雨或雷雨，山區可能出現局部大雨，週五到下週一鋒面遠離，恢復成高溫炎熱的天氣，降雨時間則主要集中在中午過後。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日各地天氣炎熱，高溫約33到35度，花蓮縱谷、台東、台北市都有36度以上高溫，今日最高溫出現在台東太麻里的39.2度。

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▲▼明日天氣不穩定，降雨機率高。（圖／氣象局）

目前梅雨鋒面正從日本東南方海面往西南延伸到華南一帶，明日鋒面稍微南移較為靠近台灣北部海面，明後兩天天氣不穩定，金門、馬祖整天有陣雨或雷雨，西半部、澎湖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，東半部上午可見陽光、午後有局部雷陣雨。

由於金門、馬祖離鋒面較近，今晚到明天可能有局部大雨或短延時強降雨，明晨到上午中部沿海也會有局部大雨，明日整天在中部以北、東北部、東部、南部的山區都有局部大雨，因明日雲量多高溫略降，北部、東部30度，其他地區32到33度。

週五到下週一因鋒面遠離，改受南風影響，將恢復高溫炎熱的天氣，多數地區可見陽光，午後有局部雷陣雨，迎風面的東南部、南部、中部、澎湖、金門偶爾有零星短暫降雨。