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鍾佳濱憂第三方支付淪詐騙漏洞　民眾網購芒果遭盜刷8次19萬

▲▼民進黨立委鍾佳濱召開「網路盜刷創新高，第三方支付淪詐騙漏洞」記者會 受害人王小姐到場現身說法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱召開「網路盜刷創新高，第三方支付淪詐騙漏洞」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱8日表示，近期有詐騙集團利用網路釣魚，取得消費者信用卡資訊後，利用某第三方支付軟體，短短兩小時內遭盜刷8次，總共19萬元，經濟部、消保處與金管會應盡速修正相關定型化契約，加強警示機制，並且針對市面上第三方支付業者進行專案檢查。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文上午在立法院召開「網路盜刷創新高，第三方支付淪詐騙漏洞」記者會，鍾佳濱指出，依據聯卡中心統計，2021年全年刷卡網購盜刷金額達19.3億元，顯示網路詐欺的情況越來越嚴重。

鍾佳濱分析，同屬於「嗶」經濟的電子支付與第三方支付，兩者對於消費者的保障差異也很大，相較電子支付有身分認證機制、限額辦法、安控基準與定型化契約，第三方支付可說是放空城，僅有一紙定型化契約作保障。

受害者王小姐表示，自己日前在網路訂購屏東芒果時，遇到詐騙集團藏在農家粉絲專頁，偽裝成賣家請求提供信用卡資料，她提供信用卡資料與OTP動態密碼後，歹徒隨即以該資訊註冊某第三方支付並連結信用卡帳戶，短短兩小時就被盜刷8次，總共19萬元。

郭國文認為，銀行與第三方支付都有責任保障消費者，共同建立金融業的信譽，打擊越來越猖狂的網路詐騙案，第三方支付穩賺且責任少，業者不能一心只想透過賺錢，卻無視把關的責任，應該要和銀行業一同保護消費方，至少須善盡告知的責任，才能避免大規模詐騙案件發生。

鍾佳濱建議，經濟部應該盡速與金管會銀行局協調，要求第三方支付業者在發送OTP動態密碼時，用統一格式註明警語、發送來源與目的。另外，行政院消保處也應該聯合經濟部、地方縣市政府商業處，對市面上第三方支付業者進行專案檢查，確保消費者網路金融消費行為的安全。

對此，經濟部專門委員李勇毅回應，經濟部將會討論第三方支付定型化契約應記載不得記載事項的修訂，並且視情況將今天記者會訴求納入契約中，朝向保護消費者的方向努力。

行政院消保處消保官王志宏則說，對於第三方支付定型化契約應記載與不得記載事項的修訂，以及進行第三方支付專案查核的部分，後續將會都請經濟部盡速提報修正草案進行審查，與督導經濟部進行查核業務。

▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

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