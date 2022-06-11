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台灣水果太甜全因時代不同了！　農業專家認「這一作物」糖度真的高

▲▼鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

▲台南場表示，現代人偏好「鼓聲果」的鳳梨，耐放風味較好。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣水果和早年相比讓不少人直指太甜，且越甜香氣越不足，做甜點或料理沒特色，部分網友更點名吃釋迦像吃糖，好像要有酸感只能選檸檬。農業專家受訪坦言，釋迦真的甜，但這是作物「特性」，若不這麼甜就不是釋迦了，而其他類別水果的甜，因時代不同有所轉變，關鍵為大眾愛吃甜，但不是越甜價格越好。

根據農糧署最新「果品品質基準」，芒果（愛文）糖度12度以上、鳳梨（金鑽）糖度14度以上、紅龍果紅肉糖度18度以上（白肉糖度16度以上）和木瓜糖度12度以上等。農委會農業試驗所表示，水果甜不甜取決「栽培管理」，如給水果的水分、肥料等方式不同，風味自然不一，過去曾建議農民要讓水果保有「該有的風味」，不能過頭，只是現在栽培趨向於消費市場，因大眾不愛吃酸，以鳳梨為例，有人吃到覺得酸，馬上判斷品質不好，但以加工用來看，就是要用酸的（保存性好），甜的則不耐保存。

▲▼鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

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▲▼農試所表示，好吃的水果是要看「糖酸比」。（圖／記者許展溢攝、台南場提供）

▲▼芒果。（圖／台南區農業改良場提供）

台南農業改良場指出，水果改良長時間進行，不是這幾年的事，大多消費者喜歡甜，會有愉悅感，同樣以鳳梨舉例，老一輩喜歡「肉聲果」鳳梨，切開來會流湯汁，現代偏好「鼓聲果」，耐放風味較好，不同世代定義、標準不同，改良方向看「市場需求在哪並迎合」，畢竟最終農民是要賣出去，如果不跟著時代走，不會有人買。台南場認為，甜不甜由消費者評斷，價錢好壞為市場機制，若甜到很膩沒人要，價格偏低外，其實該品種也會被淘汰。

農試所重申，現代人認為水果很甜主要是「市場要甜不酸」，且消費者定義的品質好是「好甜等於好吃」，若站在健康觀點當然不鼓勵，只是甜不甜有嗜好性、產業別和消費等太多觀點了，沒有絕對及好與壞。農試所說明，品種改良是要讓農民收入、品質更好和好不好栽種，非只追求甜，如早期土芒果「很香纖維多、籽大肉少」，確實很多人懷念此香味，在講求方便實用時代，愛文種「漂亮、果肉細緻」，便很受歡迎。

▲▼鳳梨釋迦。（圖／記者許展溢攝）

▲農試所坦言，鳳梨釋迦是真的甜，不過是作物特性。（圖／記者許展溢攝）

農試所強調，好吃的水果關鍵是「糖度比」（糖度、酸度），如果只有一種甜味會很膩，如鳳梨釋迦就真的甜，不過這為釋迦「特性」，就是要做到這種甜度。至於價格，農試所強調，不是很甜價錢就好，整體品質有無到位才是重點，包含耐放與否、市場競爭力等都是因素。

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