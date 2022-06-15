青少年丟汽油彈燒4車　長腿飄裙妹3人落網5在逃...縱火原因曝

記者陳凱力、蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份中央路一處巷弄今日凌晨傳出縱火，共燒毀1部自小客車和3台機車，所幸消防人員及時滅火，沒有造成人員傷亡或波及住家。警方調查後確認是青少年尋仇縱火，目前已經逮捕黃嫌等3人到案，同時並報苗栗地檢署偵辦，全力查緝在逃5人。

警方表示，15日凌晨接獲報案，現場有3台機車、1輛自小客車起火燃燒，警方隨即展開查訪，並在附近住宅查獲犯案主嫌。據了解，這次火警是因為兩派地方年輕人互有嫌隙，其中一派年輕人發現仇家將機車停在路邊，於是縱火洩憤。

▲苗栗頭份市今日凌晨發生少年縱火尋仇事件。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方調閱周邊監視器發現，兩邊年輕人原本昨天相約談判，但是到達現場被縱火派發現自己才5個人，而對方有8個人，擔心吃虧，於是草草結束談判。黃嫌等人離開時看見對方的機車剛好停在路旁，突然丟出預製的汽油彈縱火，隨即快速逃離現場，機車遭縱火的5人則繼續留在現場等警方到來，目前警方已帶回3名犯嫌，尚有5人在逃。

▲▼監視器拍下黃嫌等人從車上丟出汽油彈的瞬間，同時帶回3名少男少女。

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