慶生敬酒爆火氣怨麻吉沒挺他　狂男點汽油彈丟好友芒果冰店

▲黃男酒後因爭吵細故，涉DIY汽油彈到好友的冰店門口縱火、事發後自首。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一名黃姓男子去年聚餐慶生，與他人發生敬酒糾紛，黃男認為老朋友謝男在場竟沒挺他，憤而清晨到謝男經營的芒果冰加盟店涉丟汽油彈縱火，幸好路人及時撲滅，黃男酒醒到警局自首，並賠償謝男達成和解，台北地院認定黃男犯行危害公共安全，但幸未釀成傷亡，且已悔悟、應無再犯之虞，依縱火未遂罪判刑1年9月、緩刑5年，可上訴。

判決指出，黃男去年（2021年）9月7日和朋友在北市一家熱炒店慶生，席間因為敬酒而與他人起口角，和黃男有多年交情的謝男在場排解，黃男卻認為謝男偏袒別人沒挺他，彼此不歡而散，黃男越想越氣，隔天（8日）清晨4點多，涉到謝男經營的冰店門口丟自製的玻璃瓶汽油彈縱火洩憤。

▲黃男酒後因爭吵細故，涉DIY汽油彈到好友的冰店門口縱火，幸好火勢沒擴大延燒。（資料照／記者張君豪翻攝）

幸好當時有路人及時發現，連忙協助滅火並報警處理，僅造成店門前金屬板地面、鐵捲門外側與店外廣告門板被燻燒變黑，沒擴大延燒釀成傷亡，但謝男經營的冰店是加盟頗有名氣的連鎖品牌，縱火事件一度引起關注。

就在警方調閱監視畫面循線抓人之際，黃男當天上午7點多酒醒，發現自己衝動闖禍，在警方查出他身分前，趕緊到警局自首犯案，被送辦後也趕快賠償謝男達成和解，始終認罪懊悔。

法官指出，對有人居住的建築物縱火，一旦延燒，極可能造成死傷，所以縱火罪法定刑可判無期徒刑或7年以上徒刑，本案1樓冰店當時雖打烊，但2樓以上都有住戶，黃男對冰店丟汽油彈，形同對整棟樓放火，動機僅為細故，卻危害公共安全與社會治安，應予嚴懲。

不過法官指本案幸未造成巨大災禍，黃男符合自首減刑條件，到案已悔悟並和解彌補錯誤，應無再犯之虞，因此依縱火未遂罪輕判1年9月徒刑、緩刑5年，另須提供義務勞務240小時、接受法治教育3場次，可上訴。