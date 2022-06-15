中國2動作影響重大　矢板明夫警告：台灣不能掉以輕心

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

中國國家主席習近平近日簽署《非戰爭軍事行動綱要》，另中國也突然向國際主張，台灣海峽是中國內海。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則提醒，台灣不能對以上兩個動作掉以輕心，「有可能是（中國）為今後時機成熟時預做的準備」。

矢板明夫昨（14）日在臉書發文表示，《非戰爭軍事行動綱要》是對軍隊在維和、反恐、救災、打擊罪犯等軍事行動提供法律依據，本是一份無可厚非的文件，但俄國這次以「特別軍事行動」的名目入侵烏克蘭，那將來習近平就可能以「反恐、打擊罪犯」的名義進攻台灣。

矢板明夫提到，如果不是戰爭行為，就能避開國際法上的相關規定，說不定還能逃避一些經濟制裁，而將台灣海峽說是中國的內海，則是公然挑戰國際海洋法公約，他認為，中國這麼做可能是因為近來美、英、法等國的軍艦紛紛穿越台灣海峽，讓中國產生危機感，認為國際社會介入台灣問題的可能性提高。

矢板明夫也說，美國等大國不會懼怕中國，可以不理會其主張，但一些小國不敢得罪，只能遵照中國指示，而中國下一步很可能以「台灣海峽是內海」為由，限制外國船隻進出台灣港口，進一步打壓。

矢板明夫指出，他不認為中共會馬上對台灣動武，但上述兩個動作，「有可能是為今後時機成熟時預做的準備」，「台灣方面一定不能掉以輕心，尤其針對台灣海峽內海化，不僅要出聲反對，更要聯合其他國家堅決抵制」。