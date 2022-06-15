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WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲猴痘疫情擴大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）突發事件委員會14日宣布，將於下周四（23日）召開緊急會議，評估愈來愈大的猴痘（Monkeypox）疫情，是否被列入「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

路透社報導，「國際關注公共衛生緊急事件」是WHO的最高級別警告，目前PHEIC僅適用於COVID-19疫情以及小兒麻痺。

WHO表示猴痘疫情已經擴大蔓延至39個國家，造成今年全球1600例確診、1500例疑似病例，已經72死。猴痘起源於非洲國家，但最近除了非洲國家病例增多以外，其他如歐洲國家等，也開始出現猴痘肆虐，感染猴痘會出現類似流感的症狀，皮膚開始產生病變，並透過親密接觸傳染。

▲▼世衛組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

▲譚德塞將決定是否宣布猴痘為「國際關注公共衛生緊急事件」。（圖／路透社）

WHO指出猴痘致死率為3%至6%，不過今年72例死亡病例都集中在非洲國家，其中大多數在剛果民主共和國，非洲以外的國家雖有病例，但尚未有死亡病例通報。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，是時候對這個情況變得不尋常猴痘病毒採取更高級別的回應措施，在更多國家通報猴痘病例的現在，需要仰賴國際間的合作。WHO非洲突發事件主任佛歐（Ibrahima Soce Fall）表示，不應該等到情況失控再來處理。

下周四針對猴痘展開的會議將會邀集來自世界各國的專家，經過討論會，最終將由譚德塞決定是否將猴痘列入「國際關注公共衛生緊急事件」。

有鑒於2019年末到2020年初對COVID-19疫情的遲緩回應，專家們在過去幾個禮拜已不斷施壓WHO加快腳步採取措施。一旦WHO認定已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，相關研究和資助規模將會加快加大以遏制疫情。

譚德塞指出WHO也正在和合作夥伴討論，更改「猴痘」和其變種的名稱，並致力於讓猴痘疫苗的分配更加公平。

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