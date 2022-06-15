屏東挖眼男判5年！　受害女店員「需30次心理治療」：不敢與人接觸

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣高樹鄉楊姓男子（50歲）因不滿潘姓女店員（29歲）規勸「將口罩戴好」，竟徒手挖眼、痛毆，導致對方險些失明，引發社會高度關注。屏東地院昨日（14日）審結，判楊男5年有期徒刑，遭外界質疑判太輕；而受害的潘女至今仍需要接受心理治療，預計下個月將進行第30次心理諮商。

▲潘女需要接受30次心理治療。（圖／莊全成提供，下同）

回顧案發經過，楊男2021年9月26日上午9時許到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，被潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，竟突然抓狂，不僅徒手強挖眼睛，還朝著頭臉狂毆，當場打斷潘女的鼻梁，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，傷勢相當嚴重。

等到警方獲報趕抵現場，潘女已經被打到近乎昏迷，而楊男受到警棍壓制仍不肯罷手，直到被警員強勢壓制才因疼痛鬆手。事後警方進一步調查，發現楊男2021年6月底曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，隨後被強制送醫治療，直到同年8月中旬才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件。

而受害的潘女眼睛險些失明，幸好經過治療已經恢復不少，她出院後仍持續接受心理治療，預計下個月將進行第30次心理諮商。屏東縣政府表示，潘女的復原情況穩定，後續會再視她的需求評估是否要延長諮商輔導，也會繼續提供必要的協助。

▲潘女遭挖眼襲擊，休養期間仍會做惡夢，也不敢出門與外人接觸。

至於楊男的部分，屏東地院14日審結，依重傷害4年、傷害罪1年2個月，合併判處他應執行5年有期徒刑，但遭到外界質疑判太輕。對此，屏東地院表示，楊男因未致潘女視能毀敗或嚴重減損的重傷害結果而未遂，因此檢察官起訴罪名為刑法第278條第3項、第1項之使人受重傷未遂罪，法院審理結果與檢察官起訴罪名相同；又刑法第278條第1項之使人重傷罪之法定刑為「5年以上12年以下有期徒刑」。

法院指出，經依未遂犯規定減輕其刑後，法院所能量處的處斷刑為「2年6個月以上6年以下有期徒刑」，合議庭審酌刑法第57條各款事由後，量處其中間刑度有期徒刑4年。

▲楊男被移送時，還瞪人並對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）

法院強調，並未認定楊男有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或顯著減低的情狀，因此未依刑法第19條第1項、第2項規定諭知不罰，或減輕其刑；因而也無從依刑法第87條為監護處分之宣告。

但還是有許多民眾不領情，並在PTT洗版怒轟，「要挖成功才能重判的意思嗎？」、「法官判好輕，台灣真的是犯罪天堂」、「這樣的司法，台灣人還能期待司改可以還被害人公道、嚴懲加害人嗎？」、「所以重點是未遂？真的眼睛永久受損判到最重12年都不夠」、「應該要立委修法把一些減刑條件變嚴格」。