　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東挖眼男判5年！　受害女店員「需30次心理治療」：不敢與人接觸

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣高樹鄉楊姓男子（50歲）因不滿潘姓女店員（29歲）規勸「將口罩戴好」，竟徒手挖眼、痛毆，導致對方險些失明，引發社會高度關注。屏東地院昨日（14日）審結，判楊男5年有期徒刑，遭外界質疑判太輕；而受害的潘女至今仍需要接受心理治療，預計下個月將進行第30次心理諮商。

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

▲潘女需要接受30次心理治療。（圖／莊全成提供，下同）

回顧案發經過，楊男2021年9月26日上午9時許到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，被潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，竟突然抓狂，不僅徒手強挖眼睛，還朝著頭臉狂毆，當場打斷潘女的鼻梁，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，傷勢相當嚴重。

等到警方獲報趕抵現場，潘女已經被打到近乎昏迷，而楊男受到警棍壓制仍不肯罷手，直到被警員強勢壓制才因疼痛鬆手。事後警方進一步調查，發現楊男2021年6月底曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，隨後被強制送醫治療，直到同年8月中旬才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件。

而受害的潘女眼睛險些失明，幸好經過治療已經恢復不少，她出院後仍持續接受心理治療，預計下個月將進行第30次心理諮商。屏東縣政府表示，潘女的復原情況穩定，後續會再視她的需求評估是否要延長諮商輔導，也會繼續提供必要的協助。

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

▲潘女遭挖眼襲擊，休養期間仍會做惡夢，也不敢出門與外人接觸。

至於楊男的部分，屏東地院14日審結，依重傷害4年、傷害罪1年2個月，合併判處他應執行5年有期徒刑，但遭到外界質疑判太輕。對此，屏東地院表示，楊男因未致潘女視能毀敗或嚴重減損的重傷害結果而未遂，因此檢察官起訴罪名為刑法第278條第3項、第1項之使人受重傷未遂罪，法院審理結果與檢察官起訴罪名相同；又刑法第278條第1項之使人重傷罪之法定刑為「5年以上12年以下有期徒刑」。

法院指出，經依未遂犯規定減輕其刑後，法院所能量處的處斷刑為「2年6個月以上6年以下有期徒刑」，合議庭審酌刑法第57條各款事由後，量處其中間刑度有期徒刑4年。

▲▼挖眼男移送上車，瞪人、對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）

▲楊男被移送時，還瞪人並對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）

法院強調，並未認定楊男有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或顯著減低的情狀，因此未依刑法第19條第1項、第2項規定諭知不罰，或減輕其刑；因而也無從依刑法第87條為監護處分之宣告。

但還是有許多民眾不領情，並在PTT洗版怒轟，「要挖成功才能重判的意思嗎？」、「法官判好輕，台灣真的是犯罪天堂」、「這樣的司法，台灣人還能期待司改可以還被害人公道、嚴懲加害人嗎？」、「所以重點是未遂？真的眼睛永久受損判到最重12年都不夠」、「應該要立委修法把一些減刑條件變嚴格」。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
汪建民首發聲：幫澎恰恰扛800萬！欠千萬主因曝　憔悴探視失智
傘兵秦良丰能翻身了！努力復健逾4年　父見影片感動落淚
最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝
阿扁深夜發文：扁嫂住進高雄長庚　陳其邁致電關切「有點擔心」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

屏東挖眼男判5年！　受害女店員「需30次心理治療」：不敢與人接觸

「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

建築工摩鐵裝針孔拍百名正妹嘿咻！曾潛心儀女住處　偷拍洗澡被逮

信義區公寓6樓頂加大火　「整層陷火海」警消急疏散9人

屏東挖眼男關5年「判太輕？」法官解釋量刑關鍵　網嗆爆：犯罪天堂

跑山獸妻「挨告纏訟4年」！他揭越野賽選手猝死始末：要對自己負責

21歲男騎士北宜自摔賠慘　噴飛「撞爛3輛重機」車友全傻眼了

高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪

快訊／高雄工人摩鐵裝針孔「3支手機藏偷拍片」　檢方聲押獲准

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

屏東挖眼男判5年！　受害女店員「需30次心理治療」：不敢與人接觸

「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

建築工摩鐵裝針孔拍百名正妹嘿咻！曾潛心儀女住處　偷拍洗澡被逮

信義區公寓6樓頂加大火　「整層陷火海」警消急疏散9人

屏東挖眼男關5年「判太輕？」法官解釋量刑關鍵　網嗆爆：犯罪天堂

跑山獸妻「挨告纏訟4年」！他揭越野賽選手猝死始末：要對自己負責

21歲男騎士北宜自摔賠慘　噴飛「撞爛3輛重機」車友全傻眼了

高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪

快訊／高雄工人摩鐵裝針孔「3支手機藏偷拍片」　檢方聲押獲准

男歌手「超慘長新冠症狀」驚傳失聲！痛苦10個月　 6大後遺症狂爆

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

兩大美籍貨櫃船公司遭併購後　美國在海運市場欠缺平衡力量

「下午還在採米豆...」.聽到馬鋼先發　阿嬤火速下山見證首安

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

汪建民首發聲：幫澎恰恰扛800萬！欠千萬主因曝　憔悴探視失智母

直擊李易早餐店要開了！試營運「真實評價曝」揪4風險：沒那麼容易

軍購涉弊！陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如3萬便宜機

直擊張勛傑、林韋君浪漫過夜！　低調慶生好甜蜜

《交換情侶》男友二度約妹吃烤腸　「因為我也喜歡，妳不喜歡」...正宮氣炸

社會熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

5條通台中男逃2年　栽在違停秒認

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

屏東挖眼男關5年判太輕？法官解釋了

荔枝樹遮路燈　他砍掉大半挨告了

信義區公寓6樓頂加大火　警消急疏散9人

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

建築工摩鐵偷拍百名正妹嘿咻！曾潛妹子住處窺洗澡

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

更多熱門

相關新聞

宜蘭社區濺血！他查漏水竟遭醉男砍傷

宜蘭社區濺血！他查漏水竟遭醉男砍傷

宜蘭五結鄉一社區大樓，9日發生砍人事件，抓漏林姓工人察看漏水情況時，隔壁醉酒的郭姓男子嗆聲，互以三字經問候後，郭男先動手打林男，倆人互毆一陣，郭男不敵，拿50公分長西瓜刀，砍傷林男左手造成8公分長傷口，2人被以互毆傷害罪移送偵辦。但屋主友人質疑為何未依殺人未遂罪偵辦。警方說，全案仍由檢方偵辦中。

保母秒變魔王殘虐一歲女童　公托擺爛下場出爐

保母秒變魔王殘虐一歲女童　公托擺爛下場出爐

獨／里長打人被吿　換帖兄弟撕破臉

獨／里長打人被吿　換帖兄弟撕破臉

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘痛毆硬上

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘痛毆硬上

摺疊刀刺死室友　離婚夫婦聯手奪命判決出爐

摺疊刀刺死室友　離婚夫婦聯手奪命判決出爐

關鍵字：

屏東地院傷害罪重傷害罪

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

《奔跑吧》男星被凍結「4000萬股權」！涉合約糾紛遭起訴

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面