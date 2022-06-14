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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭社區濺血！他查看漏水遇醉男嗆聲　慘遭西瓜刀狂砍

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉一社區大樓，9日發生砍人事件，抓漏林姓工人察看漏水情況時，隔壁醉酒的郭姓男子嗆聲，互以三字經問候後，郭男先動手打林男，倆人互毆一陣，郭男不敵，拿50公分長西瓜刀，砍傷林男左手造成8公分長傷口，2人被以互毆傷害罪移送偵辦。但屋主友人質疑為何未依殺人未遂罪偵辦。警方說，全案仍由檢方偵辦中。

▲▼酒醉郭姓男子（穿藍色短褲）與抓漏的林姓工人口角並互毆，打不過的郭男竟持西瓜刀（箭頭所指）砍傷林男手臂造成80公分傷口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼酒醉郭姓男子（穿藍色短褲）與抓漏的林姓工人口角並互毆，打不過的郭男竟持西瓜刀（箭頭所指）砍傷林男手臂造成8公分傷口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼酒醉郭姓男子（穿藍色短褲）與抓漏的林姓工人口角並互毆，打不過的郭男竟持西瓜刀（箭頭所指）砍傷林男手臂造成80公分傷口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭五結鄉利澤西路一棟社區大樓的呂姓屋主與同事蕭姓女子的公司，因房子地下室空間，這3年以來都有漏水的問題令他們相當困擾，於是就請抓漏工人來評估修繕，當屋主和工人查看至房子後方時，發現一名郭姓男子手上竟然拿著一把西瓜刀，就在馬路邊砍草閒晃。

當時呂姓屋主、蕭姓女子及林姓工人準備要離開時，酒醉的郭姓男子竟嗆聲，對蕭女說：「沒有他的允許誰都不能動！」，林姓工人回說：「我只是來看工作的」、「是上面這裡的問題才會讓地下室漏水」，並反問郭男「你現在是在說什麼？」

酒醉的郭男警告林男說：「你不要管，不然連你也有事！」林男一聽火大說：「我只是看個工作，怎會遇到這種人」，郭男、林男倆人越吵越兇！三字經不停問候對方，爭吵過程中，郭男推了林男一把，林男不爽被推，動手回擊，倆打了起來，落於下風的郭男，回家拿出一把約50公分的西瓜刀，直接朝林男身上砍去，林男用左手阻擋，手臂被砍8公分傷口流血不止。而屋主見狀急報警，並將林男送醫。

▲▼酒醉郭姓男子（穿藍色短褲）與抓漏的林姓工人口角並互毆，打不過的郭男竟持西瓜刀（箭頭所指）砍傷林男手臂造成80公分傷口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼酒醉郭姓男子（穿藍色短褲）與抓漏的林姓工人口角並互毆，打不過的郭男竟持西瓜刀（箭頭所指）砍傷林男手臂造成80公分傷口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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