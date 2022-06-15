安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　460萬粉絲連署要求換人

▲安柏赫德戲份傳出被刪光。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國影星安柏赫德（Amber Heard）與前夫好萊塢巨星強尼戴普打官司落敗，如華納兄弟（Warner Bros）內部消息傳出，因應460萬觀眾與粉絲連署要求換人的壓力，打算在《水行俠2》換掉安柏赫德。消息一出很快傳遍全網，不到幾個小時，安柏透過發言人駁斥她並沒有被換掉，這純粹又是另一個謠言。

綜合外電報導，《水行俠》推出後成為DC最賣座的英雄電影，眾人原本期待傑森摩莫亞（Jason Momoa）演出的精彩續集，但電影在安柏赫德與強尼戴普爆發官司醜聞後遇到了亂流，安柏是否能繼續演出角色成為眾人關注的焦點之一。

此前傳出《水行俠2》中，安柏赫德的戲份竟然不減反增，與安柏在法庭上說的「只剩10分鐘」不同，看過試片的人爆料，安柏的戲份至少有「20到25分鐘」，推測華納兄弟把她的戲份不減反增，可能是想試水溫。消息一出後引起網友在請願網站「Change.org」連署，已累積超過460萬人發聲要求換掉安柏赫德，觀眾杯葛的結果受到華納兄弟的高度關注，許多外媒紛紛已斗大標題「傳言安柏的角色可能重新選角」等，直指華納兄弟最終可能砍掉安柏赫德的戲份。

幾個小時內，安柏赫德透過發言人駁斥相關謠言，「謠言從第一天開始就持續製造，全是不正確的、麻木不仁的，還有點瘋狂。」