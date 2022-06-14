富樂快篩「陸製充美貨」流入國軍？　國防部：驗收未過已退貨

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）



記者杜冠霖／台北報導

甫獲衛福部食藥署核准專案輸入的美國富樂Flowflex快篩試劑，近期屢傳使用後無法顯現C線（品管線）狀況。調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以陸製代工次級品混充出貨，且得標國防部軍醫局的採購標案，對此，國防部也回應，承商所交貨品於驗收階段即因數量短少、試劑卡匣標示不相符判定不合格，已於6月上旬退貨並要求承商依限補正，並無撥發予官兵使用。

對於快篩試劑出現次級品混充出貨狀況，調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以陸製代工次級品混充出貨，且得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，更流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，報請新竹地檢署指揮搜索大鑫公司等5處地點，並約談黃姓男子等6人到案，漏夜偵辦中。

對於軍醫局採購到偽冒的美國富樂快篩試劑案，國防部表示，該採購契約已訂明禁用大陸製品條款，本案承商所交試劑依契約應為美國製造。

國防部指出，承商所交貨品於驗收階段即因數量短少、試劑卡匣標示不相符等因素判定驗收不合格，已於6月上旬退貨並要求承商依限補正，並無撥發予官兵使用情事。

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入。

食藥署核准後，大鑫公司隨即以這款快篩試劑，取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，並空運進口試劑交貨，不到1個月就進口約237萬劑。