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守護市民全靠「牠」！北市訓練米格魯揪褐根病　防路樹倒塌

記者陳家祥／台北報導

日前全台連日大雨不斷，北市發生多起路樹倒塌事件，一查之下發現多是因罹患褐根病而起。為了防止意外發生，北市工務局今年已排定高風險的5000棵樹木檢測，14日清晨公園處同仁還帶著米格魯，在碧湖公園尋找有褐根病菌絲的樹木，及早預防避免樹木倒塌。

由於天生具有敏銳的嗅覺，米格魯廣泛被訓練在機場揪出違禁品，北市工務局公園處特別訓練米格魯來揪出褐根病，協助提早防治，提供市民安全無虞的綠蔭環境。

台灣是第一個將米格魯訓練於嗅聞褐根病的國家，這次的主角露西今年7歲了，是偵測褐根病的老手，至今已有5年工作經驗，工作範圍全台走透透。在領犬員的帶領下，露西發現病株後就會安靜蹲立在樹旁示意，而領犬員也會適時送上小餅乾獎勵。

領犬員祁文浩說，獲選做為褐根病偵測犬是有條件的，個性上必須無攻擊性、高社會化、嗅聞能力強、體能好等，每隻偵測犬都必須經過1年半至2年的訓練，並取得室內考訓90分以上成績，才能投入勤務。

米格魯犬1天的工作時間約4到5小時，夏天若氣溫超過30C時，牠會喘而影響準確度，就必須休息，所以夏季只會在清晨5時至8時作業。一隻偵測犬可工作8到9年，當牠們出現聞嗅能力或體能下降情形時，就必須退休「頤養天年」。

▲▼米格魯犬值勤聞褐根病現形。（圖／台北市府工務局提供）

▲米格魯犬值勤聞褐根病現形。（圖／台北市府工務局提供）

祁文浩說，最初是由父親祁偉廉與中研院物理所人員，在十多年前共同進行米格魯犬對紅火蟻的偵測項目，在獲得成效後，正逢園藝界也發現樹木褐根病問題日漸嚴重，於是祁偉廉著手訓練米格魯在褐根病方面的偵測能力，並與台北市政府公園處於103年展開合作，針對北市樹木的褐根病進行檢測。

公園處表示，褐根病為熱帶及亞熱帶地區林木之重要根部病害，主要病徵位於根部，因此罹病樹木在外觀上往往沒有顯著的症狀，一直到褐根病菌絲擴散到地面或樹木倒伏了，才能發現樹木已罹患褐根病。

因為目前尚無快速且非破壞性的褐根病檢測方式，公園處為了及早發現、預防褐根，除了每月目視觀察外，也加強褐根病熱區巡查，更擴大利用偵測犬嗅聞褐根病的能力，針對熱區全面檢視，降低樹木倒伏的危害風險。公園處於109年起正式編列預算，邀請米格魯做為褐根病防治夥伴，今年亦已排定5000株樹木進行檢測，並對高風險樹木優先排序處理。

公園處強調，要在都市複雜多變的環境偵測到樹木罹患褐根病的氣味並不容易，車輛、食物或其他動物干擾都可能使偵測犬分心，因此，如果在公園或人行道看到這群超萌的褐根病檢測小尖兵，可以遠遠拍照，但記得要輕聲細語，盡量不要打擾到牠們值勤。

公園處也會持續針對本市的樹木進行褐根病預防檢測及防治，秉持早期發現早期處理的原則，帶給市民更安全無憂、綠意盎然的生活環境。

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