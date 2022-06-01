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台南鹿耳門天后宮　反毒祈福慶端陽

▲台南市安南區的北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮，與台南市政府毒品危害防制中心，共同攜手製作「平安˙健康」反毒祈福御守，將於端午節當天，送給到廟祈福參拜的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區的北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮，與台南市政府毒品危害防制中心，共同攜手製作「平安˙健康」反毒祈福御守，將於端午節當天，送給到廟祈福參拜的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區的北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮，與台南市政府毒品危害防制中心，共同攜手製作「平安˙健康」反毒祈福御守，提前置於開基鹿耳門媽案前加持，將於端午節當天，送給到廟祈福參拜的民眾，把平安、健康帶回家。

端午又稱「五日節」、「肉粽節」，是人們對於迎接夏日到來的共同記憶，俗云：「沒呷五日粽，破裘嘸通放」意謂冷熱反覆的多變天氣，到了端午過後將逐漸穩定為夏季氣候；今年受到疫情升溫影響，雖佳節將至，但許多實體節慶活動均有縮減或改為線上模式進行。

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鹿耳門天后宮主委林明俊表示，這波疫情來勢洶洶，為了祈求民眾平安健康，特地與台南市政府毒品危害防制中心共同合作，齊心禱祝國泰民安，希冀疫情早日退散，並於端午節當日發送限量開基鹿耳門媽加持的「平安˙健康反毒祈福御守」及「包中香包」，歡迎民眾屆時蒞臨參拜索取。

▲台南市安南區的北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮，與台南市政府毒品危害防制中心，共同攜手製作「平安˙健康」反毒祈福御守，將於端午節當天，送給到廟祈福參拜的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，現場也將配合台南市政府毒品危害防制中心做宣導活動，提醒民眾疫情期間應遵守防疫規定之外，亦須時時保持警覺心，切勿食用來路不明、標示不清之食品，以免誤入毒品陷阱，希望大家齊心落實防疫、攜手拒毒，迎向健康平安的人生。

凡於6月3日端午節當天上午9時至11時、下午1時至4時，在鹿耳門天后宮完成指定任務（於廟前大山門、鹿耳門公館、Ｑ版媽祖立像等處拍照、打卡、留言），即可至該廟文創商品部，領取開基鹿耳門媽加持的「平安˙健康反毒祈福御守」及「包中香包」（二擇一），數量有限，送完為止，詳細活動辦法可上鹿耳門天后宮官網（http://www.luerhmen.org.tw/）或臉書粉專（https://www.facebook.com/luerhmen）查詢。

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