「上銬男遭拉下車」真相曝...他突抓狂攻擊！1警臉、手受傷提告

▲昨晚警方將周男帶回派出所偵訊時，周男突在警車內襲警。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市周姓男子11日無故跑到陌生人家毀損後門，經屋主報案警方到場將周男帶回偵訊，未料警車行駛至西區三民路、自由路口時，周男突在警車內襲警，造成游姓警員臉部、左右手擦挫傷，游員等3名員警立刻以辣椒水制止周男，並將其帶下車壓制。警方依毀損、妨害公務等罪嫌將周男移送法辦，受傷的游姓警員也對周男提起傷害告訴。

昨日有民眾開車行經三民路、三民西路口時，見警方從警車內將一名上銬的男子拉下車壓制，途中疑有毆打男子情形，質疑警方執法過當。

台中市第一警分局表示，周姓男子（41歲）12日晚間6時許，跑到西區建國北二路某棟公寓破壞某戶人家後門，屋主察覺立刻報案，並向警方聲稱不認識該名周姓男子，警方獲報到場，以現行犯將周男帶回派出所偵辦。

第一警分局指出，警車行駛至三民路近自由路口時，周男突然情緒激動，在車內攻擊後座戒護的游姓警員，當時車內連同游員共有3名員警，見周男突然發難，立刻噴灑辣椒水制止，並將其帶下警車強勢壓制。

▲周男就在這輛警車內襲警。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方強調，犯嫌均有依規定上銬搜身，但不了解為何周男會突然攻擊員警，且據被破壞家門的屋主表示，也與周男不相識，對於周男忽然發狂的舉動尚不明白，周昨日無飲酒情形，也並未領有身心障礙手冊，詳細案情還需進一步調查釐清。