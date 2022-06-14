80萬戀愛課程鄭家純1前提喊母湯　召喚小商人：讓不同妹子教我

記者黃翊婷／綜合報導

藝人鄭家純（雞排妹）昨日（13日）深夜在臉書PO文討論，看到網路上有人在販賣戀愛課程，最頂級的課程要價80萬元，但有一個前提讓她覺得無法接受，就是戀愛教練和學員會把路上的女生當成免費練習教材，假如自己是擁有80萬元的母胎單身直男，還不如直接找網紅「小商人」上課，「讓不同妹子直接教我。」

▲鄭家純認為，戀愛教練和學員不應該把路上的女生當成免費教材。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純，下同）

鄭家純提到，因為看到有人在討論「販賣戀愛課程」，上網查了一下，最頂級的課程居然要價80萬元，如果她是擁有80萬元的母胎單身直男，應該會直接買機票去找「小商人」上課，「讓不同妹子直接教我，在心理與生理上要怎麼和女生相處。」

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鄭家純在留言區補充說道，而且販賣戀愛課程的網站還有低消，5次街頭搭訕的課程就要5萬元，但有一個前提讓她覺得無法接受，就是戀愛教練和學員會把路上的女生當成免費練習教材，何況被練習搭訕的女生們已經多到可以在網路上總結出有哪些地點、會使用什麼話術了，有些手段甚至粗糙到令人反感，只會讓這些無辜的女生感到害怕，往後反而會更抗拒陌生人搭話。

▼▲販售戀愛課程的網站還有低消規定。

文章公開之後，吸引許多網友留言討論，還有不少人幫忙召喚小商人，小商人也幽默回覆，「小弟我童叟無欺，80萬我會每天照三餐加下午茶宵夜安排到各位想出家，阿門」。而大多數網友都認為，與其把錢花在這種戀愛課程，不如拿來做其他事情，「其實有80萬可以去整型，不用上這種課程」、「80萬我直接存起來」、「我像是缺女朋友的人嗎？我是缺80萬啊」、「80萬，現在想脫單的成本也這麼高了嗎？」、「這是騙母胎單身的吧」。