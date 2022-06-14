集資買股賠錢談判　遭誤認「亂報明牌」...無辜男狂奔報警

記者張君豪／台北報導

台北市信義警方13日15時接獲民眾報案，指稱現場「年輕人在追人，擔心發生打群架」，警方獲報立刻出動快打部隊到場處理，警方到場找到林姓報案人（47歲），林表示因涉入他人股票投資糾紛所以遭人追逐，擔心發生危險才報警處理。警方調查後初步認定是雙方發生投資糾紛，並沒有暴力違法情事。

▲信義區中坡南路13日下午發生街頭追逐事件，起因係股友投資糾紛，警方到場維安盤查衝突雙方。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區中坡南路13日下午發生街頭追逐事件，起因係股友投資糾紛，警方趕赴現場維安。（圖／記者張君豪翻攝）

有網友目擊這場投資衍生烏龍糾紛事件PO上臉書社團，信義警分局14日上午說明表示，轄區警方到場清查後，發現是數位民眾透過網路進行集資買股投資，卻因選股不慎導致集資投資失利，王男與張男相約在13日15時許到中坡南路一帶談判、王男額外帶了名不知情的林姓友人到協商，卻被其他股友質疑身分、甚至誤認成報明牌害大家賠錢的始作俑者。

多名賠錢股友議論紛紛，林男自覺矛頭不對想離開這場「與自己無關的糾紛」但遭對方誤會不負責任想落跑，導致賠錢的張姓股友等3人在後追逐，這才引發「疑街頭圍毆」暴力事件的烏龍報案，警方出動快打部隊到場，卻發現僅是投資糾紛衍生的烏龍報案。

警方後續通知相關人等到案說明，經了解雙方係到場協商投資股票事宜，而林民卻遭誤認為另一名到場協商之男子，林男並無遭受任何暴力或肢體衝突等情事、事後也不願追究。

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