　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

集資買股賠錢談判　遭誤認「亂報明牌」...無辜男狂奔報警

記者張君豪／台北報導

台北市信義警方13日15時接獲民眾報案，指稱現場「年輕人在追人，擔心發生打群架」，警方獲報立刻出動快打部隊到場處理，警方到場找到林姓報案人（47歲），林表示因涉入他人股票投資糾紛所以遭人追逐，擔心發生危險才報警處理。警方調查後初步認定是雙方發生投資糾紛，並沒有暴力違法情事。

▲信義區中坡南路13日下午發生街頭追逐事件，起因係股友投資糾紛，警方到場維安盤查衝突雙方。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區中坡南路13日下午發生街頭追逐事件，起因係股友投資糾紛，警方到場維安盤查衝突雙方。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區中坡南路13日下午發生街頭追逐事件，起因係股友投資糾紛，警方到場維安盤查衝突雙方。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義區中坡南路13日下午發生街頭追逐事件，起因係股友投資糾紛，警方趕赴現場維安。（圖／記者張君豪翻攝）

有網友目擊這場投資衍生烏龍糾紛事件PO上臉書社團，信義警分局14日上午說明表示，轄區警方到場清查後，發現是數位民眾透過網路進行集資買股投資，卻因選股不慎導致集資投資失利，王男與張男相約在13日15時許到中坡南路一帶談判、王男額外帶了名不知情的林姓友人到協商，卻被其他股友質疑身分、甚至誤認成報明牌害大家賠錢的始作俑者。

多名賠錢股友議論紛紛，林男自覺矛頭不對想離開這場「與自己無關的糾紛」但遭對方誤會不負責任想落跑，導致賠錢的張姓股友等3人在後追逐，這才引發「疑街頭圍毆」暴力事件的烏龍報案，警方出動快打部隊到場，卻發現僅是投資糾紛衍生的烏龍報案。

警方後續通知相關人等到案說明，經了解雙方係到場協商投資股票事宜，而林民卻遭誤認為另一名到場協商之男子，林男並無遭受任何暴力或肢體衝突等情事、事後也不願追究。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
她從未確診卻出現「1恐怖症狀」！　醫驚：99%就是長新冠
大台北等3區午後迎大雨！　梅雨鋒面逼近
華爾街一篇報導嚇壞市場　「Fed將升息3碼」讓美股崩跌
妹子喉嚨痛急快篩　一看紅線「不在C也不在T」
快訊／大型重機可走蘇花改！　下階段擬開放白牌機車
快訊／新北男倒臥頂樓已屍僵！　婦曬衣嚇傻
徐旭東砲轟台灣大！　嗆「有人腦袋不清楚」
快訊／指揮中心累計4人確診！　2點記者會「照常舉行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道1號北向325.6k客貨車爆胎　側撞躺內側車道釀2傷送醫

高雄監獄爆收容人集體性侵案　不僅6玩1還腳踩「阿魯巴」

冒名受檢瞎扯「我整型啦」騙過員警　豬隊友喊一聲讓她露餡

公車亭漏水濺溼他背包、衣服　北市官員通知廠商「喬」賠償挨告

快訊／瑞芳婦曬衣嚇傻！老翁倒臥頂樓已屍僵　日曬雨淋浮出屍斑

騎車突遇流浪狗竄出直接撞飛　騎士摔落3米深大排腿斷變形

指鍾小平帶身障者索取「罷昶連署」　劉耀仁挨告誹謗下場曝光

集資買股賠錢談判　遭誤認「亂報明牌」...無辜男狂奔報警

快訊／台74線大貨車翻覆佔2線道！2人受傷送醫　車流嚴重回堵

快訊／柯以柔控夫偷吃女員工　2審判准離婚+郭宗坤須賠40萬

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

國道1號北向325.6k客貨車爆胎　側撞躺內側車道釀2傷送醫

高雄監獄爆收容人集體性侵案　不僅6玩1還腳踩「阿魯巴」

冒名受檢瞎扯「我整型啦」騙過員警　豬隊友喊一聲讓她露餡

公車亭漏水濺溼他背包、衣服　北市官員通知廠商「喬」賠償挨告

快訊／瑞芳婦曬衣嚇傻！老翁倒臥頂樓已屍僵　日曬雨淋浮出屍斑

騎車突遇流浪狗竄出直接撞飛　騎士摔落3米深大排腿斷變形

指鍾小平帶身障者索取「罷昶連署」　劉耀仁挨告誹謗下場曝光

集資買股賠錢談判　遭誤認「亂報明牌」...無辜男狂奔報警

快訊／台74線大貨車翻覆佔2線道！2人受傷送醫　車流嚴重回堵

快訊／柯以柔控夫偷吃女員工　2審判准離婚+郭宗坤須賠40萬

買1送1晚！住北投春天送住宿券、早餐2客　麗禧1泊2食山林間泡湯

快訊／北捷環狀線異常！1列車無法自動行駛　車上40旅客受影響

Jisoo「私服黑裙太短」一側身翹臀曲線曝光！　纖腰＋長腿狂吸讚

小賈辣妻酥胸美腿齊發襯Tiffany珠寶　克服小中風美美當代言人

楊志良願選高市長！誇口專業比陳其邁強　王定宇嗆：真能講幹話？

陳時中選北市剩「最後出場方式」　派系人士：肩負全國火車頭角色

味全龍陳品捷快篩陽性　6月累計4名二軍球員染疫

妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

最新「GODIVA雪糕」來了！咬下是超濃流心巧克力醬　超商獨家開賣

新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

即／柯以柔控夫偷吃女員工　2審最新結果出爐

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

即／花蓮男身中多刀慘死菜園　兇嫌躲北市宮廟遭逮

即／國3北上嚴重事故　2大1小追撞車體爛毀

桃園雙屍命案解剖結果曝　頭遭鈍器重擊、妻懷1胎

富樂劣質快篩「沒C線」　192萬劑流入市面

快訊／富樂快篩出包　執行長聲押、2人交保

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」無罪

八百壯士立院衝突　立委吳斯懷教唆鬧事無罪

情人節教唆小王殺夫！惡妻「靈堂前飲酒作樂」

董座離世看護變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

更多熱門

相關新聞

租車欠3萬好友反目！他遭設局2打1控13萬被搶

租車欠3萬好友反目！他遭設局2打1控13萬被搶

台北市信義區永吉路3日晚間爆發一起財務糾紛衍生強盜案件；寧姓被害人（24歲）當時遭2名友人毆打並搶走身上約13萬元新台幣現金，警方獲報調查帶回2名涉案人到案說明，但搶嫌一口咬定是寧男租車造成眾人不堪其擾才會動手教訓，但均否認強盜財物，警方不予採信、訊後均依強盜罪嫌送辦。

徐巧芯紅線違停風波延燒　

徐巧芯紅線違停風波延燒　

隨機搜刮機車置物箱　大叔當警面丟菸盒慘了

隨機搜刮機車置物箱　大叔當警面丟菸盒慘了

情侶吵架男嗆警「看什麼」　行李廂搜出毒品

情侶吵架男嗆警「看什麼」　行李廂搜出毒品

半裸男逛大街　警「塑膠袋當圍裙」助返家

半裸男逛大街　警「塑膠袋當圍裙」助返家

關鍵字：

信義警分局福德街派出所股票投資糾紛烏龍報案

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面