隨機搜刮機車置物箱掰「朋友的」　大叔當警面丟菸盒露餡

台北市萬華分局王姓、翁姓警員，去年底巡邏時進入1間網咖，發現陳姓男子的手機上殘留白色粉末，經快篩化驗有毒品反應，當場逮捕陳男並搜身，陳男被壓制在網咖走道上，內外褲都被扒下後，掰開股溝果然看到1包安非他命，網咖老闆氣炸認為警察在店裡脫人褲子很難看，警局也認為可能有違反搜索規定，但台北地檢署18日處分不起訴。