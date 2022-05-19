隨機搜刮機車置物箱掰「朋友的」　大叔當警面丟菸盒露餡

▲信義警分局福德所警員逮捕涉嫌搜刮民眾機車置物箱的黃姓吸毒慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）
記者張君豪／台北報導
信義警分局福德所警員15日下午在轄區內巡邏，行經福德街300巷20號時，警員眼尖發現一名騎單車男子把車停放到公寓旁機車停放區，開始隨機搜刮機車置物箱內的物品，警員目睹竊盜案正在發生，立刻趨前盤查。
警方表示：經警員上前詢問，確定搜刮機車置物箱的黃男（49歲）並非機車車主，黃嫌遭遇警方詢問時支吾其詞，不斷跳針表示「機車是朋友的」，神情相當慌張。
▲信義警分局福德所警員逮捕涉嫌搜刮民眾機車置物箱的黃姓吸毒慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）
員警查覺有異，並直覺懷疑黃男身上藏有違禁品時，黃男突然隨手將外套口袋內的菸盒丟棄，被眼尖警員發現，果然在菸盒內查獲安非他命2包、吸食器1組等證物，立刻將他逮捕帶回偵訊，警詢後依竊盜未遂、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
信義警方藉此案例呼籲，民眾離開汽、機車時務必檢視車門是否上鎖，座墊是否關緊，並應取走鑰匙，錢包、貴重物品切勿留置車內置物箱，以免遭有心人士覬覦。
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