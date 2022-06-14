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楊潔篪與蘇利文會談　強調「台灣問題處理不好將產生顛覆性影響」

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文在羅馬會談。（圖／翻攝央視）

▲楊潔篪今年3月也曾與蘇利文舉行會談。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪13日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會談。楊潔篪表示，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移，「台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。」

根據《新華社》報導楊潔篪提到，拜登多次向習近平表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突，中方對此高度重視。但一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。

楊潔篪指出，中美關係處在關鍵十字路口，習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是中美正確相處之道，符合中美兩國人民根本利益，符合國際社會普遍願望，理應成為發展中美關係的根本遵循，「中方願同美方探討實現這一願景的路徑和方法。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登的『四不一無意』表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。」

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，「這個風險不僅存在，還會隨著美大搞『以台制華』、台灣當局大搞『倚美謀獨』而不斷升高。美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。」

楊潔篪還說，美方理應與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展作出共同努力。

根據報導，楊潔篪也就新疆、香港、西藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方立場，並就烏克蘭、朝核等國際問題交換意見。

報導提到，雙方就中美關係和其他共同關心的問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通和交流，同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益的。

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