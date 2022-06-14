陳水扁喊「妻像風中殘燭將熄滅」　吳淑珍確診5天病情總整理

▲前第一夫人吳淑珍確診。（圖／翻攝高雄市議員陳致中臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

前總統陳水扁上月快篩陽性，透過視訊就診已康復，但妻子吳淑珍隨後PCR確診，不但發燒，還會癱軟昏倒，血氧濃度也掉到只剩91、92，如今確診第五天未見好轉，讓陳水扁擔憂喊「整個人好像風中殘燭即將熄滅」。

吳淑珍因為發燒、咳嗽，10日確診新冠肺炎，雖是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，且身體狀況不許可施打疫苗，染疫後依據醫生開得處方箋用藥，副作用則是讓原本虛弱體質更加無力，兒子民進黨高雄市議員陳致中透露，媽媽嗜睡、拉肚子，午餐只吃兩、三顆水餃就說沒有食慾。

陳水扁也提到，吳淑珍有姿勢性低血壓常會癱軟昏倒，血氧濃度更會掉到92、91，剛好家裡有氧氣製造機可使用，不過她胸部以下下半身癱瘓，因腹肌沒辦法使力，有痰咳不出來。

陳水扁說，為了照顧吳淑珍，他必須與看護兩人輪流拍痰貼壓腹部，好不容易咳了出來痰又生出來，就這樣一次又一次都沒辦法休息。

陳水扁14日則再曝光吳淑珍最新病況，因用藥關係連自推輪椅的力氣都沒有，說話根本就聽不清楚要用比畫的，「整個人好像風中殘燭即將熄滅」，只能再拜託醫護人員來到家裡，幫她施打安命活源注射液，再接上高蛋白的艾爾補定注射液，有好的體力才能對抗新冠病毒，「否則病毒還沒消滅先被自己打敗」。

吳淑珍長年不良於行，因1985年11月18日為落選台南縣縣長的陳水扁謝票時遇到車禍，遭貨車從巷弄中撞擊，導致下半身癱瘓，終身須依靠輪椅。