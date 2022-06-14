陳時中確診「選北市」有變數　市長備案有女亮點！蔡英文語藏玄機

▲陳時中12日傳出確診，黨內人士表示，這其實也是中場盤整的機會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨8日中執會拍板，攸關黨內決策的重要會議全國黨代表大會，將於7月17日登場。隨著全代會日程定案，民進黨布局年底縣市長大選也有進展。在台北市長部分，儘管前交通部長林佳龍及前文化部長鄭麗君都曾是黨內操盤要角討論的選項之一，但高層目前仍屬意由衛福部長陳時中出戰。

鄭麗君卸下文化部長一職後，擴編由她創立的青平台基金會，並成立「民主治理學院」、「永續民主研究中心」，也是黨內討論的台北市長口袋人選之一，黨高層說，鄭的氣質及歷練的確是合適人選，但也有不少人認為她缺乏地方經營的經驗，若出戰首都恐是場硬戰。

▲基隆城市博覽會10日開幕，被形容是基隆市長林右昌的畢展。

12日傳出陳時中確診消息後，陳暫離第一線工作，黨內人士表示，這其實也是中場盤整的機會，總統蔡英文第一時間請陳好好休息，但也不忘說「相信陳部長在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作」，就是定調陳時中目前還會留在防疫第一線，不希望選舉一事被提早操作。

不過，隨著北部疫情逐步降溫，被形容是林右昌畢展的2022城市博覽會10日開幕，受城市博覽會影響而延後的基隆市長提名也提上日程，預料將由立委蔡適應出線。



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