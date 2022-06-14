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兒童疫苗開打6QA懶人包！　康復者要等下一波

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲北市本週六開打兒童第二劑莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

5-11歲兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，北市安排在本週六（6/18）、下週六（6/25）開打莫德納第二劑，6/27至7/1則將進入國小進行集中施打，《ETtoday新聞雲》也整理出6大QA提供民眾參考。

Q1：兒童疫苗要在哪接種？

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A1：內湖國小（東區）、文化國小（北區）、西門國小（西區）、景美國小（南區）將開設兒童疫苗中型接種站。

Q2：怎麼預約施打兒童疫苗？

A2：向就讀學校登記後即可前往接種。另第二階段在6/27至7/1開放接種BNT第2劑、莫德納第2劑，細節則待校方與醫療院所談妥後通知。

Ｑ3：打第二劑有什麼條件？

A3：須與第一劑間隔四週以上，5/21前完成第一劑接種，就可在6/18施打第二劑（莫德納）。5/30-6/3前接種第一劑BNT者，則可參加6/27-7/1的集中施打。

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲兒童第二劑BNT疫苗則於6/27開打。（圖／記者李毓康攝）

Q4：康復者能參加這次疫苗接種嗎？

A4：指揮中心發言人莊人祥提到，身體被感染後會產生自然保護力，如果太早施打疫苗會影響效果，應待確診後三個月再進行接種。

Q5：目前未決定是否讓孩子接種第二劑，暑假會有其他接種站嗎？

A5：若未在北市安排的集中時間接種，後續仍可投過台北市疫苗預約平台登記，或向醫院門診預約。

Q6：兒童疫苗可混打嗎？

A6：目前未開放混打。

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