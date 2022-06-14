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前AV女優彈出「巨乳梅花奶」　自曝要賣原味內衣

前AV女優沖田杏梨，自曝胸部狂長要拍賣原味內衣。（翻自沖田杏梨IG）

▲前AV女優沖田杏梨，自曝胸部狂長要拍賣原味內衣。（圖／翻自沖田杏梨IG）

圖、文／鏡週刊

號稱擁有 「人類最強Body」的前AV女優沖田杏梨，雖然已經從AV界隱退6年，甚至當了媽媽，但至今仍深受不少粉絲網友喜愛。近日沖田也自曝她不斷「長胸」，過去穿過的胸罩已經把她的巨乳擠成「梅花奶」！

沖田杏梨近日在推特上說，自己的胸部尺寸不斷在「進化」，跟過去相比已經大不同，因此過去穿過的胸罩，現在也已經穿不下，以前穿過的「小胸罩」堆積如山，所以沖田表達想要拍賣給海內外粉絲的念頭。不僅如此，沖田更附上自己穿著「小胸罩」，把自己的巨乳擠成「梅花奶」的狀態，一度讓不少網友暴動。

許多網友看到沖田的貼文後，紛紛直呼：「好想要！」（翻自沖田杏梨IG）

▲許多網友看到沖田的貼文後，紛紛直呼：「好想要！」

許多網友看到沖田的貼文後，紛紛直呼：「好想要！」、「千萬不要洗，我要真的原味的！」、「如果能拿到杏梨的原味內衣，這真的太珍貴了。」據悉沖田杏梨原本想要使用日本 Fanza平台進行拍賣，但這似乎只能造福日本國內粉絲，海外粉絲暫時無法透過該平台買到沖田的原味內衣。

沖田杏梨號稱擁有42L巨乳。（翻自沖田杏梨IG）

▲沖田杏梨號稱擁有42L巨乳。

沖田杏梨號稱擁有42L巨乳，也被認為是AV界的一代傳奇，雖然她已引退，但仍在多個社群平台包括推特、IG、Only Fans等和網友與粉絲們互動，更不時貼出絕美好身材的照片。


【點擊看完整全文】

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