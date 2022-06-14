模仿立院打架「醜外揚」？　斯洛伐克帥哥議員：民主國家都一樣

▲Andrej Stancik日前透過限時動態回應新聞時事。（合成圖／翻攝自Andrej Stancik臉書專頁及Instagram）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克聯合訪問團上周參訪立法院議場時，布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）與議員齊阿克（Miroslav Ziak）當場模仿立委「打架」的畫面，引發輿論批評「醜外揚」、「在場立委難道不覺得羞愧？」不過，團員中最年輕的「帥哥議員」史丹奇克（Andrej Stančík）返國後透過Instagram限時動態表示，「每個民主議會都會經歷這狀況」，並指在專制國家沒有反對派，這樣的辯論永遠不會發生。

斯洛伐克訪問團上周到立法院議場參訪時，有團員注意到上會期國民黨團杯葛《會計法》修法時，扔水瓶砸破國父遺像的破洞，當場模仿朝野立委，擺出「打架」的姿勢拍照留念，後有民進黨立委稱此舉是「世界看見台灣」，引發質疑。

不過，史丹奇克返國後，透過社群平台分享「打架」的新聞照片說，作為來自斯洛伐克的政治人物，他可以證明：每個民主議會都會經歷過這種狀況，當然，若是在專制國家，這種辯論永遠不會發生，因為專制國家沒有反對派，審查制度也不容許任何反對意見。

史丹奇克也強調說，這張照片不該被不同利益集團濫用，以服務於他們的政治利益。

▼斯洛伐克議員日前模仿立委打架畫面。（資料照／記者屠惠剛攝，下圖同）