　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人會利用閒暇之餘追劇。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者郭卉寧／綜合報導

近年韓流席捲全球，除了音樂之外，韓劇、飲食及文化等都受到極大的關注。對此，就有一名網友好奇發問，「台灣最紅的韓劇是哪一部？」貼文發出後，引來不少劇迷熱烈討論，紛紛點名心中的神作，其中有「3部神劇」受到最多人推薦。

原PO在PTT發文指出，韓劇在台灣很受歡迎，不僅婆婆媽媽愛看，近年來更是受到年輕族群的喜愛，像是《順風婦產科》、《大長今》、《冬季戀歌》、《來自星星的你》、《藍色生死戀》等，都是在台灣紅極一時的韓劇，因此，他也好奇發問，「這麼多韓劇，哪一部在台灣才是最紅、最具有影響力的呢？有沒有八卦？我先投給順風一票。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，吸引不少劇迷回應，其中有3部神作受到最多人點名，分別是1998年開播的《順風婦產科》、2003年首播的《大長今》，以及2008年播出的《妻子的誘惑》，「順風稱霸」、「順風婦產科，當年的最愛」、「絕對是順風婦產科」、「收視廣度應該是大長今」、「很多都沒看，但大長今和勇哥的應該很紅」、「怎麼可以沒有妻子的誘惑，點一顆痣就換一個人經典復仇教科書」、「妻子的誘惑吧，當初在台灣很紅欸」。

▲▼網友討論哪部韓劇在台灣最紅。（圖／翻攝自PTT八卦板）

▲網友紛紛推薦自己心中的神劇。（圖／翻攝自PTT八卦板）

除了上述3部戲劇外，還有網友提及其他知名韓劇，「冬季戀歌，我媽超愛」、「我比較喜歡海洋傳說，拍得很美」、「奇皇后應該也蠻多人知道的」、「繼承者們，李敏鎬是女生的最愛」、「魷魚遊戲吧，沒看韓劇也聽過吧」、「擁抱太陽的月亮，剛好十年了」。

不過，也有人認為，每個世代所看的韓劇不同，沒什麼好比較的，「每個世代有不同的答案，沒什麼好比的」、「現在是魷魚遊戲和殭屍校園吧，只不過每個年代都有不同的啦」。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
驚！田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS
梅雨彈這天起開炸！　放晴熱爆時間點出爐
快訊／桃園雙屍案今解剖！　妻只懷一胎
王世堅質詢狂送禮物　柯文哲秒回「最喜歡這個」
快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸　台電抓到兇手了
台中馬尾女酒駕不想吹　狂跑回家反慘摔
快訊／高雄無預警停電！　市區紅綠燈也失效

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸！台電抓到兇手　確定這次是人禍

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸！台電抓到兇手　確定這次是人禍

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

疫情只爆1月病例就狂降！北韓有望月內解除危機　韓媒舉1原因打臉

房租就要1萬3　房東再固定收300元！她一聽「耗損費」傻眼了

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

李根大尉接受警方調查！　韓媒：坦承「入境烏克蘭」罪嫌

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

新竹市長誰接班？　在地觀察：交通專業、沒包袱很重要

說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間

嘉縣自辦全國消防慢壘賽為全民運暖身　樂天球星廖健富現身力挺

慶祝警察節　黃偉哲表揚全國模範警察

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

公公狂咳7天快篩陽要出門！她怒：什麼爛政策

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

本土45081「高雄7184例最多」！

高雄各地深夜飄惡臭　市民崩潰求真相

明雨區擴大　全台連下2天時間曝

今年最後一波梅雨鋒面　這天抵台

1個月1萬元！婆婆喊不夠來討菜錢

更多熱門

相關新聞

央行升息升定了！銀行估「至少半碼起跳」　 解析2大原因

央行升息升定了！銀行估「至少半碼起跳」　 解析2大原因

央行將於周四（16日）召開第2季理監事會，目前國銀、外銀紛紛篤定週四一定升息，雖然有的預估半碼，有的1碼，但共通點都是「至少半碼起跳」。

YAMAHA Force 2.0賣回日本！

YAMAHA Force 2.0賣回日本！

台灣第一艘人力潛艇「虱目魚號」完工

台灣第一艘人力潛艇「虱目魚號」完工

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

台灣連署WTO聲明　支持烏克蘭並關切糧食安全

台灣連署WTO聲明　支持烏克蘭並關切糧食安全

關鍵字：

韓劇台灣順風婦產科大長今妻子的誘惑

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面