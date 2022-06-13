台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

▲許多人會利用閒暇之餘追劇。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

近年韓流席捲全球，除了音樂之外，韓劇、飲食及文化等都受到極大的關注。對此，就有一名網友好奇發問，「台灣最紅的韓劇是哪一部？」貼文發出後，引來不少劇迷熱烈討論，紛紛點名心中的神作，其中有「3部神劇」受到最多人推薦。

原PO在PTT發文指出，韓劇在台灣很受歡迎，不僅婆婆媽媽愛看，近年來更是受到年輕族群的喜愛，像是《順風婦產科》、《大長今》、《冬季戀歌》、《來自星星的你》、《藍色生死戀》等，都是在台灣紅極一時的韓劇，因此，他也好奇發問，「這麼多韓劇，哪一部在台灣才是最紅、最具有影響力的呢？有沒有八卦？我先投給順風一票。」

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貼文曝光後，吸引不少劇迷回應，其中有3部神作受到最多人點名，分別是1998年開播的《順風婦產科》、2003年首播的《大長今》，以及2008年播出的《妻子的誘惑》，「順風稱霸」、「順風婦產科，當年的最愛」、「絕對是順風婦產科」、「收視廣度應該是大長今」、「很多都沒看，但大長今和勇哥的應該很紅」、「怎麼可以沒有妻子的誘惑，點一顆痣就換一個人經典復仇教科書」、「妻子的誘惑吧，當初在台灣很紅欸」。

▲網友紛紛推薦自己心中的神劇。（圖／翻攝自PTT八卦板）



除了上述3部戲劇外，還有網友提及其他知名韓劇，「冬季戀歌，我媽超愛」、「我比較喜歡海洋傳說，拍得很美」、「奇皇后應該也蠻多人知道的」、「繼承者們，李敏鎬是女生的最愛」、「魷魚遊戲吧，沒看韓劇也聽過吧」、「擁抱太陽的月亮，剛好十年了」。

不過，也有人認為，每個世代所看的韓劇不同，沒什麼好比較的，「每個世代有不同的答案，沒什麼好比的」、「現在是魷魚遊戲和殭屍校園吧，只不過每個年代都有不同的啦」。