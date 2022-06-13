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台灣第一艘人力潛艇「虱目魚號」完工　成大7月赴英國參賽

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學「討海人」團隊，打造出國內第1艘人力潛艇，將於7月前往英國樸茨茅斯，參加兩年一度歐洲國際人力潛艇競賽，成大舉辦命名票選活動，「sat-ba̍k-hî」（台語「虱目魚」）打敗眾多徵件姓名勇奪第一，12日舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，祝福賽事平安順利，為台灣帶回好成績。

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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成大系統及船舶機電工程學系大學部學生大五學生王丕丞，與大四許瑋仁、魏珩育、薛皓丞，大三韓允豪、陳廷宣及大一王丹詡等人組成「討海人」團隊，在系統及船舶機電工程學系陳政宏教授指導下，2020年9月發動自製人力潛艇計劃，預計2022年6月下旬先將人力潛艇運送到英國，參加歐洲國際人力潛艇競賽；命名典禮暨發表會上，最後一哩路，成大校長蘇慧貞雖然因公無法出席典禮，仍事先為潛艇題字寫下「sat-ba̍k-hî」，並由成大蘇芳慶副校長在船身貼上標誌命名，盼能帶著眾人的祝福，順利完成賽事。

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「討海人」隊長王丕丞表示，命名活動4月開始對外徵選，收到逾58多個名字，不少學生發揮創意命名，「生猛魷魚」、「Babyshark」、「鯨夢號」、「慧做事　貞放心」與「成功白海豚」皆為遺珠；最後由得票率最高的「sat-ba̍k-hî」虱目魚號博得冠軍，成為最能代表台南與成大特色的名字，也希望能讓「sat-ba̍k-hî」的名稱在英國響起。

「下一世代年輕人的養成特別重要」，蘇芳慶副校長致詞時，感謝企業們的贊助，鼓勵學生挑戰自我，「人力潛艇是未來重要的發展，這次的命名活動，讓大家看見成大世代傳承的創新。」他指出，從原來培養海洋人才的「造船系」，演進成如今的「系統及船舶機電工程學系」，跨領域整合的設計，展現出年輕人的團隊合作與實作能力，尤其在後疫情時代能交出這樣的成績更是不簡單，預祝這個名字能為學生帶來好運，奪得好成績，在世界上發光發亮。

張榮發基金會提供了成大人力潛艇運送與參賽選手機票費用，基金會執行長鍾德美預祝此次出征圓滿成功並表示，成大學生可說是英雄出少年，能夠自己研發、製作出台灣第一個人力潛艇，成為亞洲第一支參賽的隊伍，就等於得獎了，尤其他們這2、3年來不斷的努力，透過做中學才能有如今的成績，正如最近很流行的一句話「人若精彩，天自安排」。

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉鴻遊艇呂哲宇經理表示，自己是成大100級的校友，這次能夠以企業的身份回到學校，為學弟妹提供船殼、模具與材料等真的很開心，「尤其今天看到成品之後覺得太值得了，對企業與模具中心的同仁來說雖然只是舉手之勞，但卻能成就學生們的夢想。」他表示，就學時感受到從事相關產業的人不多，看到學生在求學階段就在造船領域能有這樣的成就，開心能夠參與其中，也樂見更多年輕人有著不一樣的未來。

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「感謝台灣企業讓我們能夠圓夢」，隊長王丕丞表示，人力潛艇以 FRP 玻璃纖維強化塑膠材質製成，身長300公分，結合人力學理設計、製造外，團隊也希望透過此次機會，將台灣堅強的造船、航運能力行銷至世界舞台，增加國際知名度，並感謝高雄科技大學俞克維副校長、張榮發基金會、嘉鴻遊艇、中信造船、龍德造船、日昇船舶有限公司、船舶中心、罡旻與薛長興集團等大小13間企業贊助。

成大系統系教授陳政宏表示，國際潛艇比賽在歐美國家已盛行20餘年，台灣將成為首支非北約、非歐盟的參加隊伍。這次成大參賽將是創舉，對於台灣推動潛艦國造、培育造船人才也有很大的幫助。

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擔任駕駛員的王丹詡則說，人力潛艇預估人力踩踏時速可達約5節（換算時速約9公里），在水中移動速度快，但水中運動需要克服水的阻力與壓力，比較耗費體力，操控感受與陸地交通工具相差甚遠，需透過多次練習來熟悉。

▲國立成功大學「討海人」團隊，歷經兩年多的努力，打造出國內第1艘人力潛艇「虱目魚號」，並舉辦命名與起用開光發表儀式，盼能討個好彩頭，為台灣帶回好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歐洲國際潛艇大賽由英國QinetiQ 實驗室、DE&S公司及Institute of Marine Engineering, Science and Technology（IMarEST）贊助。自2012年起每兩年舉辦一次，提供全世界造船工程學生夢想舞台，學生隊伍透過全程自行設計、製作以及操縱潛水艇，完成直線加速性、半徑25公尺轉彎、S型避障等關卡，最後以計時及潛艇設計新穎程度評比。

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