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林佳龍拋百億救觀光政見　柯文哲：我媽都說「先有計畫再編預算」

記者袁茵／台北報導

有意參選台北市長的無任所大使林佳龍13日拋出首都願景「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，聲稱要4年投入100億元推動台北市首都主題旅遊等。對此，台北市長柯文哲僅說，「我媽媽（何瑞英）都跟我講，要先有計畫再編預算，不是先編預算再寫計畫。」

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，林佳龍因為要參選台北市長，所以開始拋出一些政見，包括要投100億元推廣首都圈觀光產業聯盟，就是要整救商圈，這個政見究竟可不可行？

柯文哲回應，「這我媽媽都跟我講說，要先有計畫再編預算，不是先編預算再寫計畫。」要先有計畫才能知道推行計畫要用多少錢，「怎麼會都沒講計畫就要100億元，那100億元你要做什麼？」

王鴻薇建議，柯文哲應該自稱「根據（自己）8年執政經驗已經非常嫻熟」、「林佳龍執政過應知道先有計畫才有預算」等說法回應，否則只講出柯媽何瑞英，又會被外界罵媽寶。

不過，柯文哲仍堅持搬出何瑞英，「我媽媽說前瞻計畫很奇怪，我問她說為什麼？我媽媽就這樣跟我說的，我就覺得我媽媽很聰明。」

最後，王鴻薇追問「所以你要用你媽媽的嘴巴來罵林佳龍？」而柯文哲則說，沒有在罵林佳龍，「只是邏輯是這樣。」

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