5歲確診童半夜高燒併哮吼！三寶媽急徵血氧機　5分鐘後有人敲門了

▲鎮長親送血氧機到宅。（圖／小亞媽媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名超強媽媽小亞，家中3個小孩接連確診，其中最小的才剛滿5歲，前天大半夜高燒40度，併發哮吼症，情況危急帶去醫院又沒病床，醫生建議使用血氧機觀察，但家中並無血氧機，只能打給鎮長黃瑞珠求助，沒想到她5分鐘後親送血氧機到宅，再加上有彰基兒童醫院急診室醫師耐心電話問診，小孩的症狀終於和緩了。

小亞表示，她的3個小孩都已經接種疫苗，先就讀高中的老大、國中先後確診後，最後才輪到最小的5歲老三染疫，但由於老三上周剛施打完BNT，還沒有保護力，因此症狀較為嚴重，高燒快40度、狂吐，哮吼，帶去醫院急診還滿床，只好帶回家，醫師又叮囑每天都要觀察血氧變化，但要血氧機，又是假日也不知道哪裡可以登記申請，讓她急得不知道該怎麼辦。

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▲5歲童今天血氧恢復正常了。（圖／小亞媽媽提供）

小亞媽媽指出，當下只好私賴鎮長黃瑞珠，告訴她急需血氧機，沒想到5分鐘便接到來電，而且人就在大門口，從黃瑞珠手上接過後，當下感動得淚都流下來，同時醫生陳冠至也來電問診，護理師溫和又耐心的教她如何使用血氧機、並且觀察小孩的身體狀況、如何用藥，直到今天早上，小孩的體溫已經從34度回復到正常，黃瑞珠低調的說，這真的沒甚麼，這幾天真的辛苦小亞媽媽，希望她的3個寶貝都盡快恢復健康。