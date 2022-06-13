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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山警疑吃案連環爆　1.32億珠寶被代售詐財「立案一年證據仍不足」　

▲和田玉（和闐玉）。（圖／CFP）

▲和田玉（和闐玉）在珠寶市場上受到收藏家喜愛。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北唐山發生暴力事件，背後牽扯出當地警方疑似「吃案」的消極態度，也讓網友持續在微博上爆料，陸續揪出酒吧駐唱歌手被關狗龍、珠寶商代售3000萬元人民幣（1.32億元新台幣）詐財立案一年仍證據不足的「吃案」疑雲，其中，珠寶商詐財案更是讓當地不少商家面臨妻離子散、生活絕望的困境。

▲和田玉（和闐玉）。（圖／CFP）

▲網友持續爆料唐山有珠寶商詐財，警方立案一年仍證據不足。（圖／CFP）

《封面新聞》報導，徐敏系唐山市路北區一名女子，2021年1月到3月，她以位於唐山市某地的珠寶玉器店開業為由，向行業內10餘玉器商家借走和田玉（和闐玉，下同）及翡翠商品，至今未歸還，總價值高達3000萬元人民幣（約1.32億元新台幣）。

一名當事人羅女士透露，唐山女性珠寶商徐敏稱自己將在唐山開一家大型珠寶店，還以大量客戶要買貨的理由，向多位同行借貨代賣，由於在玉器行業內，以信譽為依據的代借代銷行為非常普遍，因此，收到徐敏借貨訴求後，「李某風、羅某天等10餘位商家，將共計超過3000萬元（人民幣，下同）的翡翠、和田玉石等交由徐敏代賣。

▲商家被黑心玉石商詐財。（圖／翻攝封面新聞）

▲商家被黑心珠寶商詐財。（圖／翻攝封面新聞）

另一位當事人李某風表示，他在2021年1月16日將幾批貨交給徐敏，經過來回串貨，12件貨品留在徐敏手上代賣，「由於疫情嚴重且快過年了，我想早點把貨帶回去，便向徐敏要貨，但她說還有人要看貨，讓我把貨留在唐山讓她多賣幾天，我便答應把剩餘的貨品交給她代賣，過完年再來取回。」

此後，徐敏又以開大型珠寶店為由向李某風要貨撐場面，經統計，加上2020年未拿回的12件貨品，李某風已將21件共210.6萬的翡翠玉石交由徐敏手上代賣，至今仍追討無果。

當眾人找到徐敏要貨時，徐敏稱，早已把所有貨品抵押到各個珠寶店、典當行及個人手裡，隨後，徐敏聯合各店主、典當行及個人，讓李某風等人花錢贖自己的貨品，還將他們帶到了一位叫劉某的別墅，聲稱自己借了劉某的高利貸沒錢還，所以把貨品都抵押給了劉某和其他的典當行，如果要贖回貨品需要跟劉某及其他典當行進行交易。

涉事商家於2021年5月一同向警方報案後，當地警方立案調查，先將徐敏取保候審，同年10月將徐敏釋放後，案情便毫無進展。羅女士強調，從立案後，詢問警方案件進展時，得到的回應都是「證據不足」，「有很多人現在連生活費都沒有了，在唐山食宿都已成問題。」

唐山打人事件爆發後，承辦的員警曾告知涉案商家，「此時蹭熱度不合適，你們的案件正在全力推進中。如果對我不滿意，可以換掉我，我去跟領導請示。」

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