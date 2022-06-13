無敵星星也會中！若BA.4、BA.5變社區傳播　羅一鈞：重複感染機會大增

記者趙于婷／台北報導

台灣首見Omicron亞型變異株BA.4、BA.5入侵，在境外一次攔截5例。針對感染機率，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，如果這兩種病毒株進入社區傳播，產生非常多不同突變基因的時候，重複感染機率就會大增。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今公布新增5例邊境攔截BA.4 及 BA.5境外移入確定病例，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今年6月2日至6月7日。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國(2例)、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。

羅一鈞說，國內疫情在1～3月的時候，北部以BA.1為主、南部是BA.2，到4~5月本土疫情一開始，有些是BA.1，新北後續有BA.2和BA.3，不過如果國內沒有主要變異株亞型的變化，重複感染的可能性相對低，但不敢保證是零。

羅一鈞也提到，基本上重複感染同一序列亞型變異株機會是少的，若有BA.4和BA.5造成社區流行，因為有很強的傳染力跟免疫逃脫，所以產生二次感染狀況應該會提高。

▲BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）