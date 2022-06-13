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出軌同事想分手...人妻被拉到廁所指侵　小王噁傳「你濕很快」

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南人妻出軌同事杜男後想分手，卻被杜男拉到防火巷、公司茶水間、廁所猥褻、性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻小香(化名)與杜姓男同事交往，因提分手引發杜男不滿，在公司茶水間、廁所，與公司外的防火巷，強拉小香摸下體、指侵，事後還傳「反抗你濕很快。互相配合對大家都好」等猥褻訊息，讓小香忍無可忍，就算讓丈夫知道自己出軌，也要報警處理，經台南地院審理，依強制猥褻罪、強制性交罪，合併處杜男徒刑4年4月，全案還可上訴。

判決書指出，人妻小香2020年11月因在台南新營區任職，結識同事杜男，兩人當月就火速交往，後來小香顧及婚姻提出分手，杜男竟於12月3日中午，以想與小香「講清楚」為由，約她到公司茶水間外的防火巷談判，並在小香赴約後，不顧她表達「不要再這樣子」、「要回辦公室」，將她拉坐在大腿上，掀開內衣吻胸、摸下體，猥褻得逞。小香事後傳訊問杜男「要怎樣才放過我」，杜男還回答「好溫暖，身體整個熱起來」、「你身體暖起來，對你也有幫助。成熟吃比較補」、「那是同事愛」等語，無絲毫悔意。

隔日早上8點半，杜男又再度用SKYPE要求小香到公司1樓見面，被小香拒絕，結果兩人隨後又在1樓巧遇，杜男無視小香表達拒絕，在茶水間強抱小香，又將她拉進廁所裡，摸胸強吻、指侵得逞。杜男事後又傳訊息給小香表示：「生氣？反抗你濕很快。互相配合對大家都好。手上還有殘留味道。」讓小香終於忍無可忍，報警處理。

全案審理時，杜男辯稱，他與小香當時是「藕斷絲連的情侶關係」，因為小香隱瞞已婚，2次找她見面都是為了講切結書的事情，沒有發生任何猥褻或性侵行為。

小香表示，她以為杜男知道她已婚，所以當杜男11月12日跟她告白時，她有答應他，但是想到已經結婚，又覺得不能繼續這樣下去，一星期後就想要疏遠杜男，之後都是在敷衍他，但杜男一直要求肉體上補償、簽切結書保證不外遇、做善事，她怕撕破臉會影響工作，一直冷處理，丈夫於案發後也已知道此事。

經台南地院勘驗小香與杜男的對話紀錄等證據，認為2人11月底、12月初已因持續爭執關係惡化，可知小香確實在案發前，已經無意再與杜男交往，依杜男犯強制猥褻罪、強制性交罪，合併處徒刑4年4月，全案還可上訴。

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