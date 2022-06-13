為了市長快篩陰才沒接恩恩媽電話？　新北衛生局還原真相

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩因染疫逝世，當時的報案通聯成為各界關注的焦點，面對民進黨新北市議員戴瑋姍質疑衛生局半小時電話不通，都是為了處理市長侯友宜快篩陰的新聞。對此，衛生局發言人高詩琪表示，處理防疫跟新聞是不同人員，希望外界不要用臆測的言論，抹煞基層的辛勞。

▲中和2歲男童恩恩因染疫逝世引發社會關注。（圖／翻攝臉書）

2歲男童恩恩4月染疫病逝，恩恩爸爸批評，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，其中，衛生局打了半小時都連絡不上。戴瑋姍今則說，4月時，侯友宜因與快篩陽性的記者同場，自己也隨即快篩，結果為陰，但消息確認的時間恰巧就是恩恩媽向消防局著急求救，衛生局卻全局鬧失蹤的時間，「這恐怕就是侯市府上上下下，竭盡所能想隱瞞的真相」。

不過，高詩琪指出，局內是按照專業分工，處裡新聞與協調醫院收治作業是完全不一樣的人員，請不要混為一談。

另外，針對資深媒體人稱新北市衛生局和各地衛生所早在2000年前就建置電話錄音設備一事，衛生局副局長高淑真也做出回應，新北是在2015年建置電話系統，但沒有錄音系統，除了少數稽查、檢舉有外掛錄音系統，遇到爭議的案件，有需要時才會啟動，一般行政電話，包括防疫業務疾管科以及中和衛生所都沒有設置錄音系統。