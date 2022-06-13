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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛生局為何半小時沒接電話？　議員質疑：忙著處理侯友宜快篩陰新聞

▲▼新北市議會第三屆第七次定期會─市政總質詢，民進黨團質詢侯友宜消失的81分鐘。（圖／記者呂佳賢攝）

▲右起為新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩因染疫逝世引發社會關注，父親近日出面盼能還原事實真相，也質疑當初報案時衛生所電話打不通。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍13日表示，恩恩急需救治時，剛好落在市長侯友宜快篩陰性新聞快訊的時間點，質疑恩恩延誤送醫，是因爲衛生局忙著處理市長的新聞。

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，希望調閱完整通聯。新北市府因政府資訊公開法及個人資料保護法規範，無法讓恩恩爸帶回音檔，恩恩爸也已親赴消防局聽取。

不過，部分人士仍質疑當中疑點，有關衛生所連絡不上一事，戴瑋姍發現，4月時，侯友宜因與快篩陽性的記者同場，自己也隨即快篩，結果為陰，但消息確認的時間恰巧就是恩恩媽向消防局著急求救，衛生局卻全局鬧失蹤的時間，「這恐怕就是侯市府上上下下，竭盡所能想隱瞞的真相」。

戴瑋姍認為，當時衛生局正忙著處理市長本人的新聞露出，協調醫院收治病患的工作，需要經驗，一定是少數幾個公務員負責，衛生局長期人手不足，是大家都知道的事，會不會這個窗口，剛好也身兼新聞工作？新聞露出是侯市府最重視的KPI，一直是各局處互相比較的壓力所在。衛生局必須優先處理新聞發佈，確保各家媒體撰寫報導，再合理不過，這樣一切都說得通了。

戴瑋姍批評，這14天以來，沒有人不覺得奇怪，明明只要坦承疏失，道歉並承諾改善，就能平息輿論，為何不做？答案呼之欲出。沒有強硬懲處失聯人員，是避免公務員為了自保，抖出當天事情真相。新北市府全力硬拗、說謊演戲，消防局也扛下了責任，其實不是為了護航衛生局，而是為了袒護市長。

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