澳洲流感季「19歲以下」最慘！占總住院數一半　過去2周增逾4萬例

▲澳洲面臨近年來最嚴重的流感季節。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲面臨近年來最嚴重的流感季節，過去2周新增超過4萬起流感病例，其中19歲以下年輕人是受影響最嚴重的族群，佔所有住院人數的一半以上。

根據《澳洲新聞網》（News.com.au）報導，位於南半球的澳洲進入嚴重流感季節，澳洲國家法定疾病監測系統數據顯示，從年初至今已經有8萬7989起流感病例，其中超過54％是在過去2周被感染。在過去兩個月裡，每周確診流感的數量已超過了過去5年的平均。

數據指出，自今年4月以來，已經有733人因流感住院治療，其中19歲以下年輕人是受影響最嚴重的族群，占整體住院率的一半以上。目前已確認有27人不幸病逝。

澳洲代理首席醫療官貝內特（Sonya Bennett ）表示，澳洲正面臨流感跟新冠肺炎疫情的雙重威脅，「因為國際旅行限制、社交距離和戴口罩等一系列防疫限制，讓澳洲過去兩年的流感病例非常少，但隨著限制逐漸鬆綁，流感病例正逐漸增加。」

貝內特指出，目前5歲以下兒童的流感疫接種率低於往年，而這年齡區間也是受到流感影響最嚴重的人群之一，「每年接種疫苗是預防流感和其併發症的重要措施。」目前澳洲提供孕婦、原住民、特殊疾病病患、6歲以下兒童和65歲以上成年人免費接種流感疫苗。