獨／永豐棧欠薪風暴未歇「連總字輩都離職」　今勞資二度協調

▲永豐棧欠薪風暴未歇「連總字輩都離職」，今勞資二度協調（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

知名酒店永豐棧爆出財務危機，館方欠薪多月未解決，上月勞資雙方召開協調會破局，13日下午將二度協商。勞工局統計，已經收到逾150位員工申請勞資協調。據悉，許多員工不滿館方擺爛也領不到錢，生活過不下去，憤而離職，現傳出連「總字輩」高階主管也被欠薪近半年，5月底已離開永豐棧。

▲5月底勞資雙方首度協調破局，員工失望離開。（圖／記者白珈陽攝）



勞工局表示，永豐棧勞資協調申請累計約150多人，業者並未大量解僱勞工，多半是員工自動離職，目前還有員工在上班，人數下午協調會中再確認。

永豐棧爆出財務危機，積欠公司員工薪資，導致旗下餐廳阿利海鮮廚師集體出走、內勤人員全數離職，5月底悄悄歇業，連西餐廳、點心坊都停擺，只有住房繼續運作，但早餐只能外包。永豐棧5月27日與員工進行勞資協調，當時在職跟離職員工包括房務、餐飲部等都總計40多人出席與永豐棧協調，不過雙方沒有共識、協商破局，預計今(13)日再舉行一次協調會。

台中市疫情還在高原期，今年雖沒有三級警戒，但各行各業受創情況不亞於去年，不只永豐棧爆發財務危機、積欠薪資，另外，僑園飯店、老字號電影院萬代福等，也吹熄燈號。勞工局數字顯示，台中市無薪假或大量解僱通報，都在全台名列前茅，統計至6月9號，全國共99家大量解僱，人數2464人，台中大量解僱共22家，596人。