獨／撐不過端午！　永豐棧阿利海鮮6／1歇業「住房早餐改外包」

▲勞資協商破局「廚師走光」，阿利海鮮6/1悄悄歇業、永豐棧住房早餐外包。（圖／翻攝Google）



記者游瓊華／台中報導

台中知名酒店永豐棧5月初爆出欠薪風波，員工掀離職潮，旗下政商名流喜愛的阿利海鮮也因中廚師出走，營運亮紅燈。勞資雙方日前協商未果，原定6月13日進行第二次協商，但卻傳出，永豐棧館內最後一批員工130多人都走光、阿利海鮮更在6月1日就暫停營運，Google阿利海鮮的營業時間也已經更改為「暫停營業」，館方也證實，阿利海鮮暫停營運中。

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▲館方也證實，阿利海鮮暫停營運中。（圖／記者游瓊華攝）



永豐棧爆出財務危機，積欠公司員工薪資，導致旗下餐廳阿利海鮮廚師集體出走、內勤人員全數離職，更一度傳出阿利海鮮運作恐停擺，但有餐飲同業急拿資金救援，部分員工拿到薪水，願意回餐廳上班，但欠薪問題仍遲遲未解決，讓員工相當不滿，5月中勞資協商破局，員工也不願隱忍，集體離職。

先前永豐棧就曾向《ETtoday新聞雲》證實，5月底會有一批員工離職，但強調「再怎樣都會繼續營業，剩下多少人就做多少事情」。目前永豐棧仍收住房訂單，惟因房務人員都已離職，無法提供客房服務，另外廚房內場人員也走光，早餐部分則改由外包，或是讓房客訂房時選擇不附早餐等方案。

永豐棧5月27日與員工進行勞資協調，在職跟離職員工包括房務、餐飲部等都總計40多人出席與永豐棧協調，不過雙方沒有共識、協商破局，預計6月13日再舉行一次協調會。