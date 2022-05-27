獨／勞資協調破局！　永豐棧高層：再怎樣都會繼續營業

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中知名酒店永豐棧爆財務危機，還因付不出正職員工薪水，員工不滿紛紛出走，僅剩下不到50名員工。今天更傳出，館內餐廳外場服務人員月底就會集體離職、6月訂房暫停收客人等。對此，永豐棧高層證實月底確實有不少員工離職，但客房仍有接訂單，強調「再怎樣都會繼續營業，剩下多少人就做多少事情！」今天下午雙方在勞工局協調近2個半小時仍無共識，宣告破局，6月13日再進行第二次協調會。

▲證實月底員工離職潮，永豐棧高層「再怎樣都會繼續營業」。（圖／記者白珈陽攝）



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▲勞工局勞資關係科長施淑珠說明永豐棧勞資協調會情況。（圖／記者白珈陽攝）



永豐棧今天下午與員工進行勞資協調，在職跟離職員工包括房務、餐飲部等都總計40多人出席與永豐棧協調。勞工局勞資關係科科長施淑珠表示，今日勞資雙方都有提出調解方案，但雙方沒有共識，預計6月13日再舉行一次協調會。

永豐棧近年來不斷傳出財務危機，5月有員工向媒體投訴有好幾個月沒拿到薪水，廚師出走、內勤人員包括行政、財務、公關、會計也全數離職，客房部有7成員工不滿走人。後來一名餐飲大亨拿出百萬現金救火，館方並與正職員工協調以分期方式支付薪水，但傳出只有工讀生、實習生拿到薪資，正職員工依舊被欠薪，讓原本相挺館方度過危機的員工很受傷，包括阿利海鮮在內外場服務人員醞釀集體請辭。

去電永豐棧詢問住房，房務部回應暫時不接6月住房，但高層透露，6月份已經有接的訂房都會妥善安排，也證實月底阿利海鮮、西餐廳等有大批員工離職，但強調不會暫停歇業，「再怎樣都會繼續營業，剩下多少人就做多少事情！」