桃園高中以下恢復實體上課　若1人確診「全班遠距3天」

▲鄭文燦市長親自發放快篩試劑給到校學生。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市高中以下各級學校含幼兒園，13日起恢復實體上課。市長鄭文燦前往東門國小視察學生復課情形表示，各學校也做好充分的防疫準備工作，包括中央與市府所發放的快篩試劑，每位國小學生可獲得6劑快篩試劑；另外教職員的部分，也發給4劑快篩，這是其他地方政府沒有的，快篩試劑相當充足，復課前皆可使用。

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鄭市長視察後指出，復課後學生出席率相當高，代表學生還是喜歡回到學校上課，待疫情趨緩後，市府也將研議開放各校舉辦戶外教學。針對學校復課訂定相關防疫指引，包含：學生除飲水、用餐或上游泳課之外，需全程佩戴口罩；戶外教學目前仍不開放，待疫情趨緩後，市府也將研議開放各校舉辦戶外教學，希望學生、教師及家長三方都可以安心迎接復課。





鄭市長今日在校門口迎接小朋友復課，關心學生進入校園前量測體溫的情形，並逐一到一年級各班級與學生互動、問候，也親自發放快篩試劑給到校學生，希望師生能安心回學校上課。鄭市長談到，疫情進入收斂階段，市府精準落實各項防疫對策，讓民眾可以逐步回到正常生活。



市府教育局長林明裕說明，校園防疫指引包括：一、各班如有1人確診，該班自主應變3天，改採遠距教學，復課前快篩陰性才可到校上課；二、除飲水、用餐及游泳外，學生應佩戴口罩，而運動競賽的選手及裁判於比賽期間得暫時脫下口罩，其餘預備及暖身時段仍須佩戴；三、校外教學、畢業旅行及大型活動（包括校慶、園遊會、親職教育日及運動會）暫緩辦理；四、高國中小（含幼兒園）室內場地原則禁止外借，也授權各校自行評估租借單位的防疫計畫後決定是否借用；室外場地可提供民眾運動、租借及使用；五、跨班、跨校交流活動如欲辦理須落實防疫措施；六、學生用餐期間，應維持用餐環境通風良好，不得併桌、共餐及交談，用餐後落實桌面整潔及消毒。包括市府教育局長林明裕、桃園區長洪清淵等均一同視察。