桃園夫婦雙屍4命案明解剖　警迅速掌握犯嫌身分鄭文燦慰勉

▲鄭文燦市長慰勉中壢警分局員警。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日抵中壢警分局、慰勉員警於10日受理偵辦桃園高鐵站前一處停車場，發現雙屍4死棄屍案後，在有限資訊及時間急迫下，於10個小時內，迅速掌握犯嫌身分，並將案情過程及事實釐清，實屬難得。桃園地檢署表示，該起命案已完成相驗，2名死者頭部有鈍器傷，預計13日下午2點在中壢殯儀館解剖，釐清死因。

▲死者李姓夫妻被棄屍於停車場白色BMW車內。（圖／記者楊淑媛攝）

該起於桃園高鐵站前一停車場發現的雙屍4死棄屍案，被害人為來自泰國的李姓夫妻，2人失蹤後，親友經過多日尋找，得知2人與同樣是來自泰國的王姓合夥人，疑似有金錢糾紛，但打電話向對方詢問時，對方僅回青埔高鐵站前停車場找找，就馬上掛電話。

中壢警分局青埔派出所於10日8時許，接獲被害人家屬報案，隨即火速派員前往桃園高鐵站附近尋找，發現被害人李女名下的白色BMW休旅車，經查看發現後車廂內陳屍2人，隨即封鎖現場報請刑事鑑識中心採證。

▲鄭文燦市長慰勉中壢警分局員警。（圖／中壢警分局提供）

警方同時也成立專案小組，一面了解死者原籍泰國李女、李男的交友狀況，一面調閱該車停放前沿途數百支監視器，發現該車係自新北市前來停車，結合交友狀況發現死者於案發前，前往新北市土城找朋友，研判該泰國籍朋友涉有重嫌，惟經查詢嫌疑人已於6月9日搭乘飛機潛逃出境。

警方研判停車場並非第一犯罪現場，經派員前往新北市土城區嫌犯住處勘察、再調閱週遭相關監視器發現該處即為第一犯罪現場，嫌疑人涉嫌在該處殺害被害人後將死者運上該白色BMW休旅車離去並棄車、棄屍在桃園高鐵站附近的停車場內。

鄭文燦表示，該名嫌疑人已潛逃出境，目前是透過刑事局境外聯絡官與境外執法單位強力合作，並運用國際間司法互助方式，希望能迅速將嫌疑人緝獲遣返回臺，接受司法制裁。警方表示，目前已由內政部警政署刑事警察局介入，聯繫駐泰聯絡官協助。