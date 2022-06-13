桃園2屍4命血案今解剖　法醫將釐清死者夫妻死因

▲高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光，而兇嫌的畫面也被監視器拍下。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者沈繼昌翻攝）

記者張靖榕、陳韻如／綜合報導

桃園高鐵青埔站附近停車場10日發生的2屍4命血案，檢警初步相驗發現死者頭部都有鈍器傷，今（13日）下午2點將在中壢殯儀館解剖複驗，釐清死因究竟為窒息死亡，或是遭鈍器重擊致死。

回顧案情，李氏夫妻2人10日被人發現陳屍在桃園高鐵站附近的一處停車場內的BMW車上，而初步調查，該車是2人今年才剛購入，沒想到卻也因此成了2人最後的葬身之地。

經查，妻子李女在高中時就已來台生活，並成功取得台灣身分證，而丈夫則是來台依親，夫妻倆和王姓兇嫌在新北市土城合夥經營人力仲介工作，替移工安排工作，而王男則主要處理、安排移工生活上的大小事。

▲夫妻倆新購入的轎車成了葬身之地。（圖／記者楊淑媛攝）

不料近日雙方卻疑似因為地下匯兌抽成等金錢分潤糾紛引爆爭執，雙方相約8日晚間談判，熟知李姓夫妻自此失去音訊，直到10日上午親友接獲一通疑似兇嫌的電話，僅告知一句「高鐵青埔站」隨即掛斷，親友察覺有異前往現場後，果真發現停放在民營停車場內的李男BMW X4休旅車，報警後才在後車廂中發現夫妻2人遺體，現場更留有一地屍水。

檢警事後發現，李氏夫妻倆身上及頭部有多處鈍器傷痕，且頭顱幾乎呈現凹陷狀態，而據了解，王嫌使用的凶器疑似就是佛教密宗的法器「金剛杵」。不過，詳細的死因，仍待今天法醫解剖2人遺體，才能釐清。

此外，而涉案的王嫌也在9日清晨4時許駕駛李姓夫妻名下BMW轎車棄屍後，隨即在上午9時許搭小黃前往桃園國際機場，搭乘星宇航空JX741班機返回泰國逃亡，負責指揮偵辦的桃園地檢署目前也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。