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「工廠小開」喊2000萬買正妹自拍片　逞欲5年多人受害

許男自稱是工廠小開，讓受害人誤信他有財力。（讀者提供）

▲許男自稱是工廠小開，讓受害人誤信他有財力。

圖文／鏡週刊

標榜正妹穿過的原味貼身衣物交易，在網路平台行之有年，如今卻成為變態男「釣魚」的工具，藉此達到詐騙、側拍女子不雅影片的誘餌。男子許博竣在IG私訊正妹，以高價購買原味襪當開頭，吸引女性注意後，再提高價碼到2,000萬，要購買女性自拍自慰片，受害者不計其數。

被害人A女向本刊投訴，記者依A女提供的線索發現6名受害女子，受害情節如出一轍，證實許男行騙多次，最早的一名被害人受騙時間為2018年，她當時揚言報警，許就威脅要外流影像，導致這名女子和後來許多的受害人不敢向外求助，甚至有女性還反被他欠款35萬元。

▼許男曾向A女展示手機內其他女性的全裸自虐影片，情節類似韓國N號房事件。

許男曾向A女展示手機內其他女性的全裸自虐影片，情節類似韓國N號房事件。（翻攝自臉書）

A女向本刊還原受騙始末說，一開始，她看到要買原味襪的引誘文，並沒有在第一時間拒絕，對方卻像有整套公式般，發現有機可乘，很快就貼出長文，強調他是透過別人穿過的物品，解決自身性欲，並將一般人可能會拒絕的原因，以條列的方式分成4點，一一解釋。

許男說他喜歡原味衣物，就像平常人喜歡香水和包包一樣，並沒有奇異之處，並透露先前已和A女的朋友交易過，所以才會透過A女的朋友推薦而找上門，藉此強調自己是誠心想要購買，訊息最後強調「交易就是各取所需」，如果A女願意可以討論價錢，藉此鬆懈當事人的心防。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


【點擊看完整全文】

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