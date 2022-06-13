快訊／快篩實名制今起「取消單雙號分流」　指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情仍未停歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日也確定快篩陽確診，目前實施居家照護中，今起由副指揮官陳宗彥暫代指揮官。而今起也取消快篩實名制政策，另最新入境政策將在6/15起改為3+4，另機組員部分符合規定者也實施7天自主健康管理。指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新疫情資訊及防疫政策。

指揮中心在11日宣布取消快篩實名制單雙號分流限制，下週一（6/13）起民眾持健保卡都可到藥局購買。指揮官陳時中日前表示，快篩實名制每天供應40萬份，但現在一天只售出10萬份，因此自13日起取消單雙要分流，讓大家都能更方便購得。

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另外，6/15起旅客入境檢疫天數縮短為3+4，以入境日為第0天起算，屆時入境民眾只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫，初期先採人數總量管制，以每週2.5萬人次為原則。而機組員返台入境檢疫天數同樣自6/15起，3+4「改為0+7」，打滿3劑疫苗，入境後可免關，7天自主健康管理期間每2天快篩或PCR一次；未打滿3劑者，仍須採3+4。

目前國內本土疫截至6/11止，共累計281萬3617例，今年迄今中重症共10,064名、3318例死亡，輕症無症狀比占全部99.64%。

在兒童重症方面，今日沒有新增個案，目前累計49例，其中有18例是腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積），另有8例MIS-C。兒童重症中累計17人死亡，其中有5人腦炎、4人肺炎、2人敗血症、5例家中死亡和1例共病。