國中兒成績差「不讓補習」！媽媽一金句反擊親友質疑　網直呼中肯

▲國中兒功課差「不讓補習」，媽媽金句回擊親友質疑，眾人直呼中肯。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣補習文化相當盛行，從小補到高中的人比比皆是。一位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，她沒有讓功課不好的國二兒子參加補習，結果引來親友質疑「就是功課不好才要補習啊」，而她最後回覆的一句話，讓許多網友大讚「觀念正確」。

原PO在爆怨公社說，親友日前質疑她「妳兒子都國二了，妳都沒給他去補習喔」，她回答「明明就不是讀書的料，為什麼一定要補習」，結果親友就說「就是功課不好才要補習啊」。

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對於親友的說法，她認為「肯用心在書本上的小孩補習才有用的好嗎」，也感嘆自己就是從國小4年級開始補習，結果功課依然不好，所以親友的話對她來說完全沒有說服力，「鴨子聽雷，在課堂上就夠了，不用換地方」。

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人直呼「觀念正確」，有人說「真的想唸書，在學校就會用功學習了，這個時候來說補習我覺得可以」、「孩子願意讀書去補習才有用」、「我也是過來人，硬補根本是浪費錢」。

也有人說「認同，我高中的時候，數學都不及格，然後去補習三個月，還是一樣不及格，我就跟我媽說，不補習了」、「我也是越補越大洞的那位」、「真的，沒天份又沒心思在功課上，也是浪費時間浪費金錢而已」。

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