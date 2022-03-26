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國中模考兒子同學「4A++、1A+」　他驚沒補習！網列念書3關鍵

▲110年國中教育會考將雲林考區共設有8個考場，報名人數共6,320人，總計206間試場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

為了讓孩子有好成績，不少家長會選擇送小孩去補習班，不過也有些有天分、愛讀書的小孩，不需補習就可考出好成績。就有網友不解，兒子的同學明明沒有補習，但是考試成績都相當優秀，讓他疑惑，除了天分、遺傳，父母還有做些什麼？

一名網友在PTT的WomenTalk板上，以「沒有補習，考這種分數是怎麼養成的？」為題發文，提到去兒子就讀的國中晚自習家長輪值，發現兒子的同學3次模擬考都是「4A++、1A+」，但那位同學星期一到五都有參加晚自習，也就是說是沒有另外去補習的。

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原PO除了佩服兒子同學的厲害之外，也好奇「除了天分、遺傳，父母從小還做些什麼呢？雖然現在問已經太晚，想想我們付出應該是太少了。」

▲▼原PO不解，為何兒子的同學沒有補習，成績卻一直很好。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO不解，為何兒子的同學沒有補習，成績卻一直很好。（圖／翻攝自PTT）

文章一出掀起熱議，網友們紛紛留言表示，「如果上課都聽懂了，筆記也做好了，何必去補習」、「試著引導孩子理解學習的意義和自我規劃也很重要」、「有些人適合自習，有些適合補習，要看自己哪個消化的好」、「個人覺得遇到會教的老師很重要」、「價值觀正確比較重要」、「自己願意讀其實不需要補習」。

另有網友以家教角度對此回文表示，「基本上補習只是省時間，以及有人盯著看書而已，對於自制力好、家長會關心學生念書的，或者求知慾強、喜歡念書的學生效果很差」。

該名網友指出，真的會念書的學生怎麼念都好，將課本、參考書裡的贅字冗詞刪掉變成自己的文字寫在筆記裡擅長使用螢光筆、便利貼等小工具經常性的大量做題目，並有效訂正，進而養成習慣，而補習班提供的題目等資源，其實網路上就可以買到，「學生的成績好不好，較大的原因都在父母，補不補習都是其次」。

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