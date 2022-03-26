國中模考兒子同學「4A++、1A+」　他驚沒補習！網列念書3關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

為了讓孩子有好成績，不少家長會選擇送小孩去補習班，不過也有些有天分、愛讀書的小孩，不需補習就可考出好成績。就有網友不解，兒子的同學明明沒有補習，但是考試成績都相當優秀，讓他疑惑，除了天分、遺傳，父母還有做些什麼？

一名網友在PTT的WomenTalk板上，以「沒有補習，考這種分數是怎麼養成的？」為題發文，提到去兒子就讀的國中晚自習家長輪值，發現兒子的同學3次模擬考都是「4A++、1A+」，但那位同學星期一到五都有參加晚自習，也就是說是沒有另外去補習的。

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原PO除了佩服兒子同學的厲害之外，也好奇「除了天分、遺傳，父母從小還做些什麼呢？雖然現在問已經太晚，想想我們付出應該是太少了。」

▲原PO不解，為何兒子的同學沒有補習，成績卻一直很好。（圖／翻攝自PTT）

文章一出掀起熱議，網友們紛紛留言表示，「如果上課都聽懂了，筆記也做好了，何必去補習」、「試著引導孩子理解學習的意義和自我規劃也很重要」、「有些人適合自習，有些適合補習，要看自己哪個消化的好」、「個人覺得遇到會教的老師很重要」、「價值觀正確比較重要」、「自己願意讀其實不需要補習」。

另有網友以家教角度對此回文表示，「基本上補習只是省時間，以及有人盯著看書而已，對於自制力好、家長會關心學生念書的，或者求知慾強、喜歡念書的學生效果很差」。

該名網友指出，真的會念書的學生怎麼念都好，將課本、參考書裡的贅字冗詞刪掉變成自己的文字寫在筆記裡；擅長使用螢光筆、便利貼等小工具；經常性的大量做題目，並有效訂正，進而養成習慣，而補習班提供的題目等資源，其實網路上就可以買到，「學生的成績好不好，較大的原因都在父母，補不補習都是其次」。