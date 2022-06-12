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社會 社會焦點 保障人權

六四「恥辱柱」閉幕日遭黑衣人噴漆破壞　華人民主書院協會要求道歉

▲▼ 恥辱柱 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲中正紀念堂民主大道前紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品遭人噴漆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

華人民主書院與數個人權團體共同籌畫舉辦的《不默而生：抵抗的轉喻──六四三十三週年跨境藝術展》於本月1日開幕。沒想到就在閉幕的今（12日）傳出作品「恥辱柱」遭不明黑衣人士噴漆破壞，警方獲報隨即調閱監視器展開追查，並陪同主辦單位完成受理程序，目前已掌握特定對象，全力查緝中。

華人民主書院稍早於臉書發聲明，譴責一切形式的暴力，對任何形式暴力決不妥協，不論是1989年北京天安門的屠殺、2021年的《恥辱柱》在香港大學被暴力移出毀棄、或是今日在臺灣臺北中正紀念堂民主大道上3D列印《恥辱柱》遭噴漆汙損，將堅持對行為人及其後之共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

同時指出，丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）的《恥辱柱》創作本身反射藝術家的個人理念與情感，藝術品本身，強調的是普世價值及其藝術價值，不該受政治力或是個人喜好影響而受到箝制或是破壞。

▼《恥辱柱》遭不明人士噴漆破壞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 恥辱柱遭噴 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

聲明指出，《恥辱柱》上都刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死傷者，提醒世人勿忘因壓迫而受難的人們，今日民主大道上的《恥辱柱》遭噴漆，除了是對藝術品本身的破壞外，也是對一切反人類罪暴行的擁護，更在挑戰臺灣保障創作、思想自由和集會自由的憲法秩序，懷疑噴漆行為一如歷年騷擾六四集會的行為，乃具有高度政治動機，警告台灣人對六四和中國共產黨的一切歷史錯誤噤聲。

最後強調，這不是單純的財物毀損行為，而是危害台灣人民精神自由的結構性暴力，要求司法單位查明犯行的真相，也呼籲國人重視本事件在臺灣國家安全維護上的意義。

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