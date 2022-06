男喊「我有槍」！華府支持槍管5000人集會　恐慌竄逃畫面曝光

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國華盛頓特區11日下午舉行支持槍枝法改革集會,現場湧入超過5000人。但就在活動進行一半時,一名男子突然衝上舞台大鬧,外傳朝群眾扔擲不明物體並高喊「我有槍」,這立刻引發現場恐慌,大批群眾驚慌逃竄。所幸這只是虛驚一場,並未有人傷亡。

綜合商業內幕、每日郵報報導,這場反對槍枝暴力的示威活動就辦在華盛頓特區的「國家廣場」,目擊者宣稱,一名男子大喊「我有槍」(I have a gun)之後,現場群眾以為有槍手出沒,立刻轉頭朝場外逃竄,也傳出尖叫聲,甚至有人喊出「大家快趴下」。

Something startled the crowd & out of nowhere the crowd at the #MarchForOurLives protest just started fleeing. One of the speakers assures everyone nothing is wrong. pic.twitter.com/7TCVWKzjuJ