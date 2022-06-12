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男喊「我有槍」！華府支持槍管5000人集會　恐慌竄逃畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國華盛頓特區11日下午舉行支持槍枝法改革集會，現場湧入超過5000人。但就在活動進行一半時，一名男子突然衝上舞台大鬧，外傳朝群眾扔擲不明物體並高喊「我有槍」，這立刻引發現場恐慌，大批群眾驚慌逃竄。所幸這只是虛驚一場，並未有人傷亡。

綜合商業內幕、每日郵報報導，這場反對槍枝暴力的示威活動就辦在華盛頓特區的「國家廣場」，目擊者宣稱，一名男子大喊「我有槍」（I have a gun）之後，現場群眾以為有槍手出沒，立刻轉頭朝場外逃竄，也傳出尖叫聲，甚至有人喊出「大家快趴下」。

所幸這場虛驚只持續數分鐘，鬧事男子最終被保全人員壓制送下舞台，且沒有攜帶武器，當時台上的人則是立刻使用麥克風大喊「別跑，我再說一遍，不用跑，這裡沒有發生事情」。這名男子已被美國公園警察逮捕拘留，有其他現場的人認為，當時男子大喊的話似乎是「我是上帝」（I am God），並非擁槍。這場活動在短暫中斷後繼續進行。

▲▼ 美國華盛頓特區11日下午舉行支持槍枝法改革集會，男子鬧事被帶走。（圖／路透）

▲鬧事男子被帶走。（圖／路透）

全美各大城市11日串聯舉辦「為生命而走」（March For Our Lives）的槍枝控管遊行集會。其實這場活動是由2018年佛州帕克蘭校園槍擊事件倖存者所創建，如今相隔4年再度舉行第二次集會，許多人手中拿著「不再沉默、不再允許槍枝暴力」、「我依舊生活在恐懼中」、「美國國家步槍協會手染鮮血」等標語，舉著美國國旗，表達支持槍枝管制的立場。

▼紐約街頭也湧現大批反對槍枝暴力的人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 全美各大城市11日串聯舉辦「為生命而走」（March For Our Lives）的槍枝控管遊行集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 全美各大城市11日串聯舉辦「為生命而走」（March For Our Lives）的槍枝控管遊行集會。（圖／達志影像／美聯社）

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