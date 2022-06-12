抗疫新星「紫蘇」栽培面積僅0.3公頃　專家要靠繁殖技術提高產量

▲花蓮場表示，藉有機栽培技術提升紫蘇產量。（圖／花蓮區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

中央研究院曾公告「紫蘇萃取物」為具有良好抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，不過，全台種植面積僅0.3公頃，花蓮區農業改良場表示，已發展「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，對整體產量及品質明顯助益，可提高成苗率，降低生產成本，提高業者獲利。

花蓮場指出，根據中研院110年1月27日於防疫專區公告5款現有藥物及保健品，紫蘇萃取物為具有良好抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，並於110年1月15日將研究成果發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)-〈從現有藥物和保健品找出有效對抗新冠病毒感染的藥方〉 ，證實全株紫蘇萃取物可有效減少老鼠肺部的病毒量，是非常具有發展潛力的保健作物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼紫蘇紫蘇可利用頂芽進行扦插繁殖，採出的種子樣貌如上圖。



花蓮場說明，紫蘇為唇形科之一年生草本雙子葉植物，營養及機能成分豐富，其葉片及種子為衛福部食品藥物管理署「可供食品使用原料彙整一覽表」列舉的可食部位，葉片可鮮食、炒食及醃漬加工，種籽則作為榨油使用。紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，常見於生魚片配料及各式日本料理之中。

花蓮場提到，富里農會先與花蓮場技轉「國產稻米甘酒暨冰淇淋原料加工技術」，將推出日本傳統的能量飲-甘酒，日後也將推出紫蘇甘酒米冰淇淋，結合當地產業，且紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式，以往少量栽培僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。

▲109年統計資料顯示紫蘇栽培面積僅0.3公頃。



不過， 依農糧署「農情報告資源網」顯示，目前紫蘇栽培面積較少，109年統計資料僅達0.3公頃，能獲得大量紫蘇的管道較少，花蓮場表示，紫蘇一般利用種子或利用頂芽扦插繁殖，種子繁殖雖倍率較高，但種子保存年限短，難以久存，扦插則需適合時機或設備且繁殖倍率較小，依據試驗結果顯示，不同種紫蘇發芽率差異極大，部分品種發芽率極低，將限制紫蘇在產業上的發展。

花蓮場強調，利用「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，可快速利用種子繁殖，突破量產技術瓶頸，將大幅擴增有機紫蘇的利用及栽培面積。