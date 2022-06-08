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蘋果「真全螢幕」何時能實現？一表看蘋果未來5年螢幕進化史

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

▲預計今年iPhone 14 Pro將採用驚嘆號打孔螢幕。（圖／取自Jon Prosser）

記者陳俐穎／綜合報導

歐盟通過智慧型手機和平板電腦統一採用USB-C充電規格，長期使用Lightening接口的蘋果也被迫需要在2024年發布的iPhone做出改變。此外，關於螢幕的發展也讓外界好奇，調研機構DSCC 執行長Ross Young也分享了一張時間表，揭示蘋果五年的產品的螢幕變化。

此次歐盟達成的協議中，包括手機、平板電腦、電子閱讀器、相機和耳機等都將採用USB-C 接口、統一快速充電技術、充電器銷售與手機本體銷售分開。並且此規定將於2024年秋天生效，也就是說蘋果最晚將在iPhone 16時搭配USB-C的接口。

▲蘋果五年螢幕變化表。（圖／取自Ross Young推特）

▲蘋果五年螢幕變化表。（圖／取自Ross Young推特）

蘋果多年來的「瀏海造型」螢幕也讓果粉抱怨，不過傳言今年iPhone 14 Pro以上機型將匯配備「驚嘆號」打孔螢幕，且許多模型機也有看到類似設計，可以說傳言可信度很高。

Ross Young在推特上發布了一張時間表，解答果粉對螢幕的問題，首先今年預計發布的iPhone 14系列初階款仍搭載劉海設計，不過Pro以上機型改為打孔螢幕，而2023年的新機則會全數改為驚嘆號打孔螢幕。

根據時間表，2024年的iPhone，初階款採用驚嘆號打孔螢幕，而Pro以上機型則為單打孔加上螢幕下Face ID，到了2025年則全數機種採用單打孔加上螢幕下Face ID設計，到了2026年的Pro旗艦機才會完全實現螢幕下鏡頭加上螢幕下Face ID的「真全螢幕」。

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