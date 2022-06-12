台中男酒後載兒上課肇事　同車妻連坐挨罰8.5萬！她不服提告吞敗

▲王姓男子去年4月凌晨和朋友聚會喝酒後，同日早上載著兒子去上課，妻子也在車上慘遭連坐，吞下8.5萬的罰單。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／台中報導

台中一名王姓男子去年4月凌晨和朋友聚會喝酒後，竟還一早載著妻兒，準備要送兒子去幼兒園上課，不料途中卻發生車禍，因而被警方逮到酒駕，當即將王男依法送辦。另外，王妻（車主）也在車上，警方事後對王妻開出一張8.5萬元的連坐罰單，並吊扣汽車牌照3個月。妻子不服，怒提行政訴訟，不過台中地院審理後，判妻子敗訴，不得主張免罰。

判決書指出，王姓男子去年4月和朋友一起聚餐喝酒，先是吃了羊肉爐後，再配著威士忌下肚，一群人狂歡至深夜，而王男也直至隔日凌晨1時許才返家休息。

但王男明明人尚還在宿醉狀態，當天一早卻還是開車載著妻兒，準備送兒子上學，行經中區綠川東街與民權路口時，不慎發生擦撞事故，警方到場後也依法對王男進行酒測，未料一驗竟發現王男酒測值高達0.65MG／L，當場將王男依公共危險罪送辦。另外，車主是王男妻子，王妻當時也在車上，被警方連坐開罰，吞下一張8.5萬元的罰單，並須吊扣汽車牌照3個月。王妻不服，怒提行政訴訟。

她表示，事發當天先生喝酒喝到差不多凌晨一點多才返家，之後便一路睡到早上8點。她指出，因外面下大雨，才會讓先生開車載小孩去上學；她也主張，當時不知道先生體內還留有酒精反應，且先生精神狀況也不錯，因此才會讓先生駕駛。此外，當天她也因連帶責任，先收到一張警方所開的1800元罰單，無法接受後續再收到「這麼重的罰款」。

台中地院勘驗筆錄等相關證據後發現，妻子曾向檢警表示，她知道丈夫有喝酒，但是是前一天晚上喝的，她不知道這樣會超標。

法官指出從夫妻倆的供述來看，王男自承上路前有喝酒，而妻子亦承認知道老公上路前有喝酒之事實，且王男酒測值高達0.65MG／L，數值非低，王男前一晚還喝酒到凌晨，距離開車上路僅數小時，身體是否足以將體內酒精代謝完畢，妻子身為配偶，對王男是否適合駕駛應保持戒心，而非一廂情願認為絕無酒後反應，仍將車交由老公駕駛，不得主張免罰，判劉女敗訴。全案仍可上訴。