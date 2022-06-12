　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男酒後載兒上課肇事　同車妻連坐挨罰8.5萬！她不服提告吞敗

▲警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲王姓男子去年4月凌晨和朋友聚會喝酒後，同日早上載著兒子去上課，妻子也在車上慘遭連坐，吞下8.5萬的罰單。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／台中報導

台中一名王姓男子去年4月凌晨和朋友聚會喝酒後，竟還一早載著妻兒，準備要送兒子去幼兒園上課，不料途中卻發生車禍，因而被警方逮到酒駕，當即將王男依法送辦。另外，王妻（車主）也在車上，警方事後對王妻開出一張8.5萬元的連坐罰單，並吊扣汽車牌照3個月。妻子不服，怒提行政訴訟，不過台中地院審理後，判妻子敗訴，不得主張免罰。

判決書指出，王姓男子去年4月和朋友一起聚餐喝酒，先是吃了羊肉爐後，再配著威士忌下肚，一群人狂歡至深夜，而王男也直至隔日凌晨1時許才返家休息。

但王男明明人尚還在宿醉狀態，當天一早卻還是開車載著妻兒，準備送兒子上學，行經中區綠川東街與民權路口時，不慎發生擦撞事故，警方到場後也依法對王男進行酒測，未料一驗竟發現王男酒測值高達0.65MG／L，當場將王男依公共危險罪送辦。另外，車主是王男妻子，王妻當時也在車上，被警方連坐開罰，吞下一張8.5萬元的罰單，並須吊扣汽車牌照3個月。王妻不服，怒提行政訴訟。

她表示，事發當天先生喝酒喝到差不多凌晨一點多才返家，之後便一路睡到早上8點。她指出，因外面下大雨，才會讓先生開車載小孩去上學；她也主張，當時不知道先生體內還留有酒精反應，且先生精神狀況也不錯，因此才會讓先生駕駛。此外，當天她也因連帶責任，先收到一張警方所開的1800元罰單，無法接受後續再收到「這麼重的罰款」。

台中地院勘驗筆錄等相關證據後發現，妻子曾向檢警表示，她知道丈夫有喝酒，但是是前一天晚上喝的，她不知道這樣會超標。

法官指出從夫妻倆的供述來看，王男自承上路前有喝酒，而妻子亦承認知道老公上路前有喝酒之事實，且王男酒測值高達0.65MG／L，數值非低，王男前一晚還喝酒到凌晨，距離開車上路僅數小時，身體是否足以將體內酒精代謝完畢，妻子身為配偶，對王男是否適合駕駛應保持戒心，而非一廂情願認為絕無酒後反應，仍將車交由老公駕駛，不得主張免罰，判劉女敗訴。全案仍可上訴。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
關懷包竟放「家庭號國民零食」！　高雄哥秒愣
快訊／陳時中扛防疫兩年多確診！　蔡英文發聲了
她43歲還像18歲女大生爆紅！　11年後冒驚人變化
重逢高中同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫查監視器綠炸
預約到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸氣回：別來煩我
唐山受害女客傷勢照曝！　頭臉被打到變形腫脹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1銅鑼段拖吊車救援自撞轎車　皮卡「無剎車追撞」慘狀曝

台中男酒後載兒上課肇事　同車妻連坐挨罰8.5萬！她不服提告吞敗

花點景區「月洞」附近遭傾倒工程廢棄物　2男當場被逮

快訊／羅斯福路某大樓20歲女墜樓！撞倒路邊機車意識模糊急送醫

快訊／找到了！高雄女墜杉林大橋　失蹤20小時尋獲遺體

快訊／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車...市議員：我就住這

重逢高中同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫查監視器綠炸

不爽女友被約！高中生設局痛毆情敵　揮菜刀嗆「斷手還是斷腳」

老不修！洗腎翁趁量血壓連續襲胸　護理師忍到下班報警

台中23歲女坐馬路中遭撞！卡車底拖行數十米　頭顱肢體變形慘死

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

具俊曄「驚喜幫小S慶生」獻唱生日歌　直呼她乳名「婷婷」：最好的小姨子

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

國1銅鑼段拖吊車救援自撞轎車　皮卡「無剎車追撞」慘狀曝

台中男酒後載兒上課肇事　同車妻連坐挨罰8.5萬！她不服提告吞敗

花點景區「月洞」附近遭傾倒工程廢棄物　2男當場被逮

快訊／羅斯福路某大樓20歲女墜樓！撞倒路邊機車意識模糊急送醫

快訊／找到了！高雄女墜杉林大橋　失蹤20小時尋獲遺體

快訊／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車...市議員：我就住這

重逢高中同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫查監視器綠炸

不爽女友被約！高中生設局痛毆情敵　揮菜刀嗆「斷手還是斷腳」

老不修！洗腎翁趁量血壓連續襲胸　護理師忍到下班報警

台中23歲女坐馬路中遭撞！卡車底拖行數十米　頭顱肢體變形慘死

才放口中被搶走弟弟崩潰大哭　兇手「賊笑」吃鳳梨乾：賺到啦

枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲

國1銅鑼段拖吊車救援自撞轎車　皮卡「無剎車追撞」慘狀曝

她問擇偶條件「有房、有存款」過分嗎？　網呼：門當戶對果然重要

快訊／陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

墾丁打工換宿遇照騙　「瑜珈墊當床」女大生揭超扯過程：狂踢皮球

台中男酒後載兒上課肇事　同車妻連坐挨罰8.5萬！她不服提告吞敗

民進黨北北桃沒母雞基層焦慮　許智傑舉林智堅為例：好牌不急著出手

機動防禦失效！烏丟失最後據點2／3控制權　盧甘斯克數週內恐淪陷

iPhone 14全系列模型機曝光　Pro系列外觀差異最大

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

獨／龍鳳胎超音波照曝！2屍4命遭殺

停車場2屍4命血案！凶器疑為法器「金剛杵」

母逼簽賣身契！14歲女淪大叔性奴

即／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車

高雄女突開門跳車！　撞地「四肢癱軟」翻滾

重逢老同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫一聽綠炸

淘寶買橡皮艇「菲律賓出發」！2男海上漂3天進台東

台中23歲女坐馬路中遭撞拖行　頭顱肢體變形慘死

男北捷無罩放送《愛你》脫序　遭拖下車上銬

南投日月潭路段自摔　騎士頭重創亡

更多熱門

相關新聞

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

高雄市新興分局員警懷疑一名男子酒駕，正在進行盤查時，這名男子駕車突然疾駛而去，過程當中還撞上一台車。警方將他攔了下來之後，發現這名男子酒測值達0.44mg/L，偵訊後依公共危險罪嫌移送法辦，現在這名男子身份曝光，是國內饒舌歌手「雞腿飯」劉姓歌手。

3警車狂追包抄！高雄男「玩命關頭」肇事逃　真相曝⋯累犯　　　

3警車狂追包抄！高雄男「玩命關頭」肇事逃　真相曝⋯累犯　　　

酒駕5次辯「顧遲緩兒」喝酒解鬱！法官打臉

酒駕5次辯「顧遲緩兒」喝酒解鬱！法官打臉

即／害6車連撞1死3傷　19歲男裁定羈押

即／害6車連撞1死3傷　19歲男裁定羈押

喝通宵還開車　逆向撞2車衝進騎樓再毀1車

喝通宵還開車　逆向撞2車衝進騎樓再毀1車

關鍵字：

宿醉酒駕公共危險同車連坐

讀者迴響

熱門新聞

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

快訊／陳時中快篩陽確診！

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

今全台有雨　下波變天時間曝

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

米砂婚禮淚崩！「沒想過我們會有結婚一天」

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面