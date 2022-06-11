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社會 社會焦點 保障人權

獨／3警車狂追包抄！男「玩命關頭」街頭亂竄　當街吹出真相　　　　

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

真的是嚇死人了！高雄市新興分局員警懷疑一名男子酒駕，就在進行盤查時，這名男子駕車突然疾駁而去，過程當中還撞上一台車，但警方將他攔了下來之後，卻發現這名男子酒測值達0.44mg/L，偵訊後依公共危險罪嫌移送法辦。特別的是，該男子曾在喝酒隔天因為酒駕被捕，沒學到教訓，這次又是前一天喝酒，隔一天酒駕觸法。

▲高雄市新興分局員警目測男子疑似酒駕，大白天圍捕，結果是烏龍一場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子（粉色頭髮）酒駕拒檢逃逸，3輛警車圍捕 。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在11日下午近3點時，高雄市新興分局員警在六合路口，目測懷疑一名男子「疑似」酒駕，所以要求這台車停下受檢，沒想到這名男子加速離去，員警跟上追逐，男子在逃逸過程當中，還撞壞路旁的一台汽車，最後警方在成功一路與前金街口將他攔下，經過盤查是一名33歲的劉姓男子。

警方問他，為何不停車受檢，原來是之前有發生過前一天喝酒，結過隔天還測出酒精反應，最後被移送。但是有過去的經驗，他還是沒有學乖！因為這一次他又因為前晚有喝酒，又重演了同樣的情況，所以才會拒檢，最後對他進行酒測，而酒測值為0.44mg/L，確定超標，再度被移送法辦。

▲高雄市新興分局員警目測男子疑似酒駕，大白天圍捕，結果是烏龍一場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子（粉色頭髮）酒駕拒檢逃逸，還肇事 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市新興分局員警目測男子疑似酒駕，大白天圍捕，結果是烏龍一場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子開車逃逸過程當中，擦撞到路旁的車輛。（圖／記者吳世龍攝）

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關鍵字：

高雄新興酒駕拒檢逃逸

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